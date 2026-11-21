Fiesta 21 noviembre 2026

La exconcursante de 'Gran Hermano 10' y 'Supervivientes All Stars' ha revelado en 'Fiesta' que solo hay ocho casos en el mundo de la dolencia genética que comparte con su hija.

Chiqui, exconcursante de 'Gran Hermano 10' y reciente participante de 'Supervivientes All Stars', se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para una entrevista con Emma García en la que ha repasado los episodios más difíciles de su vida. La exconcursante ha hablado abiertamente de la enfermedad rara que comparte con una de sus dos hijas, del bullying que ha sufrido desde la infancia, de la pérdida de su madre, de los cuidados a su padre y de su incorporación al programa como colaboradora.

Chiqui y la enfermedad rara que comparte con su hija Chiqui ha explicado que tanto ella como su hija pequeña padecen una enfermedad rara de origen genético que afecta al crecimiento y de la que solo existen ocho casos diagnosticados en el mundo. "Mi problema es como el que tiene mi hija, que es una enfermedad rara que hay 8 en el mundo", ha afirmado. Según ha detallado, la dolencia se localiza en un gen concreto: "El problema está en el gen, genéticamente, que en el lado derecho somos más bajitas de lo normal, y si hubiera sido en el lado izquierdo, seríamos gigantes". La exconcursante ha reconocido que no recordaba el nombre médico exacto de la enfermedad en ese momento. Ni ella ni su madre fueron diagnosticadas en su día, ya que "antiguamente eso no se hacía", pero Chiqui ha querido dar un paso diferente con su hija: "Yo ahora sí que cogí a mi hija y quería saber qué es lo que le pasaba realmente". También ha revelado que mide 1,30 metros y que dejó de crecer a los ocho o nueve años: "Con esa me quedé. En cuanto fui mujer ya, pues las niñas no crecemos más". La experiencia vivida en primera persona se ha convertido en su principal herramienta para proteger a su hija. Chiqui ha asegurado que le está poniendo un tratamiento hormonal que está dando resultados: "Está creciendo". Emma García ha subrayado que ese tratamiento no está cubierto por la sanidad pública y ha señalado que "esta es la petición y la queja de la mayoría de las personas que tienen a familiares" con enfermedades raras. Chiqui lo ha confirmado: "No lo cubre la Seguridad Social. También tengo que decirlo. Yo llevo trabajando desde los 17 años. Entonces yo muchas veces me frustro porque digo: tanto trabajo y tanto trabajo".

Del bullying en la infancia a la lucha por sus dos hijas La entrevista ha abordado también el acoso que Chiqui ha sufrido desde que era muy pequeña, tanto en el colegio como fuera de él. "Yo me defendía pues como me he defendido siempre. Si ella me decía pequeñaja o bicho o cualquier historia así… No voy a decir la palabra que tanto me han dicho porque realmente no lo soy", ha relatado. Emma García le ha preguntado directamente si ese sufrimiento se ha multiplicado ahora como madre y Chiqui ha respondido con una reflexión sobre la maternidad como motor de superación: "Yo quiero inculcarle eso, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser feliz, que porque es más baja no tiene nada que ver. Eso no te hace ni mejor persona ni peor. La gente se tiene que querer por el corazón, no por una estatura, un físico". Chiqui, que tiene dos hijas, ha contado que afortunadamente no ha tenido que denunciar casos de acoso contra ellas. "Yo con mi hija no se han metido porque, gracias a Dios, he tenido la suerte de que mis hijas van al mismo colegio que estuve yo", ha explicado. También ha lamentado que en la sociedad actual "aún sigue habiendo bullying, que es lo que a mí me molesta", y ha pedido más educación: "Debería la sociedad mirárselo y ayudar a todas. Y sobre todo, educación en casa".