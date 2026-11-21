'¡De Viernes!' ha vivido uno de los momentos más reveladores de las últimas semanas después de que Antonio Rossi le haya mostrado a Isa Pantoja las palabras que, según él, Isabel Pantoja ha pronunciado sobre Asraf Beno en varios audios .

El colaborador ha calificado los comentarios como racistas y fuera de lugar, y ha asegurado haberlos escuchado en más de una ocasión.

Los comentarios de Isabel Pantoja sobre Asraf Beno

La mala relación entre Isabel Pantoja y Asraf Beno no es nueva. El propio Asraf ha recordado en el plató cómo la tonadillera le llamó por teléfono para insultarle: "Me dijo 'eres una garrapata que estás con mi hija, te estás aprovechando", ha relatado, añadiendo que seguía siendo "muy altiva" y que le rechazaba "desde el principio" por no tener dinero y por su origen.

Asraf ha reconocido que él mismo no ha escuchado directamente a Isabel Pantoja referirse a él con comentarios racistas: "Yo no he escuchado, no he visto", ha afirmado. Sin embargo, ha señalado que ya tenía esa sensación y que incluso Ángela Portero le trasladó en alguna ocasión que le habían llegado cosas: "Incluso Ángela me vino alguna vez diciendo 'oye, Asraf, me ha llegado esto".

Ha sido Antonio Rossi quien ha dado un paso más al confirmar que él sí ha escuchado esos comentarios en grabaciones: "Yo lo he escuchado en un audio. Isabel Pantoja con alguien, y ese alguien me lo ha mostrado. No voy a decir quién".

El colaborador ha precisado que se trata de dos tipos de comentarios, uno que ha calificado como "racista" y otro como "un poco ya fuera de lugar", y que los ha escuchado "en varios audios" y "varias veces". Rossi ha explicado que esas palabras se produjeron siempre a posteriori, "comentando, entre otras cosas, la conversación que tuvo contigo, en la que te llama garrapata, en la que te insulta y demás".

Pese a la gravedad de lo revelado, Rossi ha matizado su posición: "Lo que yo no quiero es decir que Isabel Pantoja sea racista", aunque ha confirmado que el comentario en sí "es racista". El colaborador ha preferido no pronunciar las palabras en directo por respeto y ha optado por mostrarlas por escrito a los presentes en el plató.

La reacción de Isa Pantoja y Asraf en el plató

Isa Pantoja ha reaccionado con visible enfado. Preguntada por cómo se quedaba tras conocer los comentarios, ha sido directa: "Yo es que estoy enfadada", ha dicho, añadiendo que prefería "no decir nada" por lo que había visto. La hija de la tonadillera ha reconocido que la situación le resultaba creíble: "Me lo imagino, porque me pega. Lo segundo, porque lo he escuchado de Kiko también, que ha dicho que ha escuchado comentarios hacia Asraf, incluso hacia mí".

MÁS NOTICIAS