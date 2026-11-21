¡De viernes! 21 noviembre 2026

Isa Pantoja y Asraf Beno se han sincerado en '¡De Viernes!' sobre la depresión posparto, los pensamientos oscuros y la terapia de pareja que han necesitado para salvar su relación

Asraf Beno se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras alzarse con la victoria de la última edición de 'Supervivientes All Stars' para repasar las imágenes de su paso por Honduras. Además, Asraf cuenta cómo está siendo volver a la realidad y, junto a su mujer, hablan sobre el difícil momento que atravesó su relación a raíz de la depresión posparto de ella.

Hace una semanas, la hija de Isabel Pantoja mostró su lado más vulnerable en el programa al hablar, sin filtros, sobre la etapa de profunda tristeza que estaba viviendo, agravada por la ausencia de su madre y su depresión tras el embarazo de su hijo Cairo. También contó que había iniciado un tratamiento para afrontar esa situación. Esta noche, Asraf Beno cuenta cómo vivió este periodo y se sincera sobre el punto en el que se encuentra su relación con Isa Pantoja, tras su emotivo reencuentro en la gran final de 'Supervivientes'. ¿Cómo ha sido la vuelta a casa? Además, habla sobre su paternidad tras confesar sus ganas de volver a ser padre. Isa se sincera sobre su estado anímico tras confirmar su depresión Junto ha su marido, Isa Pantoja explica cómo se encuentra en estos momentos: "Me estoy medicando y estoy mejor". Sin duda, para la hija de la tonadillera sus hijos han sido su salvación: "No sé si no tuviera a mis niños. No sé qué sería de mí, te lo juro. Han sido mi mayor fortaleza". "Le puedo fallar al mundo, pero jamás, jamás a mis hijos", añade.

Isa no ha podido evitar emocionarse al ver las imágenes de su última entrevista: "Sentía como que no podía salir del pozo. Nada me servía. Nada, nada, nada". Sin embargo, ha asegurado que ahora ve luz gracias al tratamiento: "Estoy en tratamiento. Ese tratamiento pues de alguna manera me hace sentir mejor". Aunque, ha reconocido que las sesiones psicológicas no han sido suficientes y que ha necesitado ayuda adicional. Asraf Beno confirma la terapia de pareja: "Hemos decidido luchar por nuestra relación" Asraf ha intervenido para explicar cómo la situación afectó en su relación antes de su marcha a Honduras. Según ha contado, la decisión de que él fuese a 'Supervivientes' fue de mutuo acuerdo, pero la convivencia ya se había resentido antes de su marcha: "La relación con nosotros al final por la depresión posparto y por problemas de convivencia, yo creo que se nos hizo cuesta arriba a los dos". "Ella pues me decía que la temperatura del agua a una, a esta. Pues eran tonterías, pero discutíamos por tonterías. Yo le decía: no, la temperatura del agua, he visto en TikTok que es así". Esas pequeñas fricciones les llevaron a buscar ayuda profesional: "Fuimos a la terapia de pareja porque creíamos que era oportuno, porque al final uno pensaba que tenía razón, el otro pensaba también que tenía razón".

Isa Pantoja y Asraf Beno hablan claro sobre su relación en '¡De viernes!' y confiesan que han tenido que asistir a terapia de pareja a raíz de la depresión posparto de la hija de la cantante.