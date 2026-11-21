Asraf Beno se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras alzarse con la victoria de la última edición de 'Supervivientes All Stars' para repasar las imágenes de su paso por Honduras. Además, Asraf cuenta cómo está siendo volver a la realidad y, junto a su mujer, hablan sobre el difícil momento que atravesó su relación a raíz de la depresión posparto de ella.
Hace una semanas, la hija de Isabel Pantoja mostró su lado más vulnerable en el programa al hablar, sin filtros, sobre la etapa de profunda tristeza que estaba viviendo, agravada por la ausencia de su madre y su depresión tras el embarazo de su hijo Cairo. También contó que había iniciado un tratamiento para afrontar esa situación.
Esta noche, Asraf Beno cuenta cómo vivió este periodo y se sincera sobre el punto en el que se encuentra su relación con Isa Pantoja, tras su emotivo reencuentro en la gran final de 'Supervivientes'. ¿Cómo ha sido la vuelta a casa? Además, habla sobre su paternidad tras confesar sus ganas de volver a ser padre.
Junto ha su marido, Isa Pantoja explica cómo se encuentra en estos momentos: "Me estoy medicando y estoy mejor". Sin duda, para la hija de la tonadillera sus hijos han sido su salvación: "No sé si no tuviera a mis niños. No sé qué sería de mí, te lo juro. Han sido mi mayor fortaleza". "Le puedo fallar al mundo, pero jamás, jamás a mis hijos", añade.
Isa no ha podido evitar emocionarse al ver las imágenes de su última entrevista: "Sentía como que no podía salir del pozo. Nada me servía. Nada, nada, nada". Sin embargo, ha asegurado que ahora ve luz gracias al tratamiento: "Estoy en tratamiento. Ese tratamiento pues de alguna manera me hace sentir mejor". Aunque, ha reconocido que las sesiones psicológicas no han sido suficientes y que ha necesitado ayuda adicional.
Asraf ha intervenido para explicar cómo la situación afectó en su relación antes de su marcha a Honduras. Según ha contado, la decisión de que él fuese a 'Supervivientes' fue de mutuo acuerdo, pero la convivencia ya se había resentido antes de su marcha: "La relación con nosotros al final por la depresión posparto y por problemas de convivencia, yo creo que se nos hizo cuesta arriba a los dos".
"Ella pues me decía que la temperatura del agua a una, a esta. Pues eran tonterías, pero discutíamos por tonterías. Yo le decía: no, la temperatura del agua, he visto en TikTok que es así". Esas pequeñas fricciones les llevaron a buscar ayuda profesional: "Fuimos a la terapia de pareja porque creíamos que era oportuno, porque al final uno pensaba que tenía razón, el otro pensaba también que tenía razón".
Isa Pantoja, por su parte, ha reconocido que su estado de ánimo ha sido una "montaña rusa" que ha arrastrado a la pareja: "Puedo llegar a contestarle fatal. Él aguanta a lo mejor varias cosas, pero llega un momento en que ya no aguanta más. Entonces era cuando discutimos".
Asraf ha zanjado el tema con optimismo: "Al final hemos decidido luchar y luchar por nuestra relación porque nos amamos, nos queremos". La distancia durante 'Supervivientes', según ha explicado, les ha servido a ambos para poner las cosas en perspectiva.