¡De viernes! 21 noviembre 2026

La exconcejala de Los Yébenes (Toledo) ha reaparecido en '¡De Viernes!' , donde ha recordado el polémico vídeo que terminó con su carrera política

Olvido Hormigos se ha enfrentado en '¡De viernes!' al episodio que marcó su vida. La exconcejala de Los Yébenes (Toledo) ha recordado la filtración de un vídeo íntimo que, en 2012, la situó en el centro de una tormenta mediática y acabó con su carrera política, sumiéndola en una profunda crisis personal. "Hay una etapa de mi vida de la que estoy muy arrepentida", ha confesado visiblemente emocionada.

El programa ha recuperado imágenes de archivo de aquella época en las que se veía a Olvido Hormigos abandonando un pleno del Ayuntamiento rodeada de cámaras y micrófonos. "No, de verdad que no quiero salir. Por favor, os lo pido. No tengo nada que decir", decía entonces la concejala, desbordada por la presión mediática. En el plató, Hormigos ha reconocido que la repercusión no habría sido la misma si no hubiera ocupado un cargo público: "Todo esto te hubiera pasado si no hubiera sido concejal". Olvido se rompe al recordar su pasado La parte más dura de la entrevista ha llegado cuando Olvido Hormigos ha intentado explicar lo que supuso para ella aquel episodio a nivel personal. "La única persona que no se va a perdonar nunca soy yo", ha afirmado con la voz quebrada. Hormigos ha asegurado que, aunque cree que la gente de su pueblo ya lo ha olvidado y se siente "muy a gusto" allí, ella no ha conseguido pasar página consigo misma: "Yo nunca me lo voy a perdonar, nunca en la vida". La exconcejala ha reconocido que la filtración del vídeo la transformó por completo. "De la noche a la mañana me convierto en la persona, en la peor persona, en la más criticada, en la más juzgada", ha relatado. Y ha ido más allá al admitir que no se reconoce en la persona en que se convirtió después: "Creo que sí tiene mucho que ver el tema vídeo en cómo yo he actuado después porque no me reconozco".

Olvido Hormigos se sincera en el plató sobre su relación con su matrimonio, que ha afrontado duros baches y ha sido muy criticada, y hbla sobre los graves problemas de salud de este.

Hormigos ha contado que acudió al psicólogo porque necesitaba seguir adelante con su vida. "De puertas para adentro lloraba mucho, pero luego tenía que hacer mi vida", ha explicado. Ha añadido que aún no entiende del todo lo que le sucedió: "No sé lo que me pasó realmente, pero yo no me reconozco en esos años y me avergüenza mucho". Precisamente esa vergüenza y ese dolor la llevaron a alejarse voluntariamente de la televisión: "Si decidí alejarme de la televisión es por no hablar siempre de esto". Olvido reivindica su matrimonio: "Estamos juntos porque queremos" Uno de los momentos más reveladores de la entrevista ha sido cuando Olvido Hormigos ha hablado de Jesús, su marido, y del papel que jugó a su lado desde el primer momento. Hormigos ha reconocido que él "lo ha pasado muy mal", pero que estuvo con ella desde el primer minuto. Pese a que, según sus palabras, mucha gente pensó que se iban a separar, él decidió quedarse y perdonarla. Además de la crisis mediática, la familia ha tenido que afrontar problemas de salud. Olvido ha revelado que Jesús sufrió un derrame cerebral: "Cuando llegó al centro de salud, él no sabía ni hablar. Nos dijeron que era un derrame bastante importante, que peligraba su vida en ese momento". Aunque la recuperación ha sido casi completa, Hormigos ha señalado que "siempre queda alguna secuela".