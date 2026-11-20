Niña Pastori ha declarado en el Juzgado número 5 del Puerto de Santa María por el caso de acoso y amenazas de muerte que sufre desde hace meses.

'La tarde se mueve' ha ofrecido las primeras imágenes de la cantante a la salida del juzgado y ha ampliado la información con las declaraciones del abogado de la artista, Manuel Castaño.

La propia Niña Pastori, visiblemente afectada, ha declarado ante las cámaras: "No sé ni qué decir, la verdad. Llevamos ya tiempo con esto y la verdad es que es un horror, porque alguien que ni conozco de nada".

La cantante ha confirmado que los episodios han sido numerosos: "Sí, son muchas veces y realmente también es una persona que no conozco de nada. Pero bueno, me llama para declarar, la verdad que es una cosa que no tiene explicación".

Preguntada por el origen de la presunta acosadora, Niña Pastori ha respondido: "De Lleida, creo. O sea, que imagínate, me pilla lejos, lejos".

El abogado de Niña Pastori detalla el calvario

María López ha explicado que ha hablado con el abogado de la cantante y ha trasladado sus declaraciones al programa. Según el letrado, "el verano ha sido ya algo horrible. Se pusieron varias denuncias el mes de agosto. Esta señora ha seguido acosándola, yendo a los conciertos, mandándole a través de su sobrino mensajes de WhatsApp, de TikTok: 'Te voy a matar', 'Te voy a volar la cabeza'".

El abogado ha señalado que "María, en cuanto tuvo conocimiento de esos hechos, lo puso en conocimiento de la Policía Nacional". Según su relato, "esta persona ha sido detenida 5 veces" por quebrantar "dos órdenes de alejamiento, una de 200 metros y otra de 1 km".

Las dos últimas detenciones se han producido esta misma semana en el Puerto de Santa María: "Vive en Lérida y, sin causa, motivo o razón para ir, se desplaza al Puerto de Santa María. La última vez, con un taxi dando vueltas por la urbanización de Bellavista, buscándola".

El letrado ha confirmado que "el magistrado juez del número 5 del Puerto ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza por 4 delitos: acoso, quebrantamiento de medida cautelar, amenaza y contra el honor". Además, ha añadido que la presunta acosadora "ya tenía antecedentes penales" y que "la administración en Cataluña le ha quitado" la custodia de varios de sus hijos.

El impacto en la vida personal y profesional de la cantante

Según ha relatado María López, Niña Pastori "ha estado durante meses destrozada" y el acoso "le ha afectado a su vida personal y a su vida profesional". La colaboradora ha recordado el incidente del 11 de octubre en Alicante, cuando la presunta acosadora se acercó al escenario y lanzó gas pimienta, lo que obligó a desalojar el recinto e interrumpir el espectáculo.

El abogado de la cantante ha insistido en el daño causado: "A María, todo esto le ha alterado su hábito normal de vida. Le ha perjudicado muchísimo en lo personal y en lo profesional. Sale de forma diferente al escenario. Muchos días lo ha pasado mal por ella y por sus hijas y por su familia".