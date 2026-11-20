'Vamos a ver' ha desvelado en exclusiva mundial que Shakira y Antonio de la Rúa han retomado su relación sentimental.

Según este testimonio, la pareja muestra una complicidad total: " Se comían a besos, se abrazaban todo el rato. Ella, Shakira, irradia felicidad ". El testigo ha añadido que, al comentarle a la cantante de Barranquilla que la veía muy bien con Antonio, ella le respondió: "Estoy plena" . También ha afirmado que "todo el mundo en Barranquilla sabe que vuelven a estar juntos y están felices por ella porque Shakira ha sufrido mucho".

El testigo ha relatado en exclusiva para el programa cómo fue el encuentro: " Anoche estuve cenando con ellos y están juntos, pero juntos juntos juntos. Volvieron a trabajar juntos, él de manager de ella, y ahora son de nuevo pareja". Además, ha asegurado que " De la Rúa ha dejado a su mujer, a Daniela, la caleña, y están felices ".

El programa presentado por Patricia Pardo ha contado con el testimonio directo de una persona que ha presenciado muestras de cariño entre ambos en Colombia y que ha confirmado que la pareja está de nuevo junta. Según ha explicado el entorno de la cantante al programa, la relación "ya es un secreto a voces en Barranquilla".

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa se remonta al año 2000, cuando ella comenzaba a destacar en el mundo de la música y él, hijo del entonces presidente de Argentina y abogado de profesión, se convirtió en su manager. Durante una década fueron pareja y llegaron a hablar de boda.

Su historia de amor terminó en 2010, cuando apareció en escena Gerard Piqué. Con el futbolista, la colombiana mantuvo una relación de 12 años que acabó en una mediática ruptura.

Tras la separación de Piqué, a Shakira se le han atribuido varios romances que ella siempre ha negado: con Lewis Hamilton, con quien se la vio en el GP de España; con Carlos Bacca, con el que posó de forma cariñosa; y con el actor Manuel García Rulfo, con quien se la vio en actitud cómplice. Sin embargo, ninguno de esos rumores se confirmó.

El reencuentro en Madrid y la vuelta como pareja

Según ha informado el programa, Antonio de la Rúa llevaba ya dos años trabajando de nuevo con Shakira, aunque desde el entorno de la cantante siempre se había negado que fuesen pareja, justificando su cercanía por un proyecto empresarial compartido.

Una prueba de la importancia de De la Rúa en la vida de Shakira fueron las palabras que la artista le dedicó el pasado 12 de octubre en su último concierto en Madrid: "Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma. Antonio de la Rúa".

Por su parte, el argentino está divorciado de Daniela Ramos, madre de sus dos hijos. Ambos se encuentran solteros y, según el testimonio recogido por 'Vamos a ver', han decidido darse una nueva oportunidad sentimental más de una década después de su primera ruptura.

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