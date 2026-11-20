La tarde se mueve 20 noviembre 2026

La colaboradora de 'La tarde se mueve' ha desmentido la versión del concursante sobre las fechas de su romance y ha calificado la relación como "algo anecdótico y temporal".

Alexia Rivas ha respondido en 'La tarde se mueve' a las declaraciones que Arturo Requejo ha realizado en 'GH VIP' sobre el romance que ambos mantuvieron. El concursante ha destapado la relación durante su paso por el reality, pero la colaboradora del programa de Telecinco ha denunciado que no ha contado toda la verdad y ha exigido que rectifique su versión, asegurando que existen pruebas que la respaldan.

Alexia Rivas desmiente la versión de Arturo Requejo sobre su relación Arturo Requejo ha hablado abiertamente en 'Gran Hermano VIP' sobre su vida sentimental, mencionando a varias mujeres con las que ha mantenido relaciones, incluida Merche, con quien tuvo una relación mediática, y la propia Alexia Rivas. Según se ha comentado en el plató, Requejo reconoció haber filtrado la información de forma torpe a una redactora: "Yo fui torpe de hablar con una redactora y yo lo quería sacar de otra manera y lo sacaron todo a la brava", ha explicado el concursante, admitiendo que fue él quien destapó la historia. Alexia Rivas ha cargado contra esa versión de los hechos. "Me hace mucha gracia que él dice 'no, yo no fui a la tele'. Es que la gente habla mucho. No, hablaste tú, hablaste tú porque te dio la gana. Levantaste un teléfono. Te faltó tiempo para contar toda la historia", ha afirmado la colaboradora, recordando que Requejo ya habló del tema en 2020 y que, al entrar en 'GH VIP 9', ha vuelto a sacar su nombre: "Sales del taxi, te ponen el micro y estás otra vez hablando de mí". El punto más contundente de su intervención ha sido la negación directa de las fechas que Requejo ha dado sobre la relación. Alexia Rivas ha asegurado que el concursante ha mentido al afirmar que ya había terminado con Merche cuando estuvo con ella: "Que cuente la verdad, porque dice que dos días antes de que yo hubiera empezado una relación, él estaba conmigo y eso no es verdad". Además, ha señalado que existen pruebas: "Ahí hemeroteca, hay mensajes y hay todo".