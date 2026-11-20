Alexia Rivas ha respondido en 'La tarde se mueve' a las declaraciones que Arturo Requejo ha realizado en 'GH VIP' sobre el romance que ambos mantuvieron. El concursante ha destapado la relación durante su paso por el reality, pero la colaboradora del programa de Telecinco ha denunciado que no ha contado toda la verdad y ha exigido que rectifique su versión, asegurando que existen pruebas que la respaldan.
Arturo Requejo ha hablado abiertamente en 'Gran Hermano VIP' sobre su vida sentimental, mencionando a varias mujeres con las que ha mantenido relaciones, incluida Merche, con quien tuvo una relación mediática, y la propia Alexia Rivas. Según se ha comentado en el plató, Requejo reconoció haber filtrado la información de forma torpe a una redactora: "Yo fui torpe de hablar con una redactora y yo lo quería sacar de otra manera y lo sacaron todo a la brava", ha explicado el concursante, admitiendo que fue él quien destapó la historia.
Alexia Rivas ha cargado contra esa versión de los hechos. "Me hace mucha gracia que él dice 'no, yo no fui a la tele'. Es que la gente habla mucho. No, hablaste tú, hablaste tú porque te dio la gana. Levantaste un teléfono. Te faltó tiempo para contar toda la historia", ha afirmado la colaboradora, recordando que Requejo ya habló del tema en 2020 y que, al entrar en 'GH VIP 9', ha vuelto a sacar su nombre: "Sales del taxi, te ponen el micro y estás otra vez hablando de mí".
El punto más contundente de su intervención ha sido la negación directa de las fechas que Requejo ha dado sobre la relación. Alexia Rivas ha asegurado que el concursante ha mentido al afirmar que ya había terminado con Merche cuando estuvo con ella: "Que cuente la verdad, porque dice que dos días antes de que yo hubiera empezado una relación, él estaba conmigo y eso no es verdad". Además, ha señalado que existen pruebas: "Ahí hemeroteca, hay mensajes y hay todo".
Preguntada por cómo recuerda aquella relación, Alexia Rivas ha quitado toda trascendencia al episodio. "Lo recuerdo como algo anecdótico, temporal. No sé, sin más, sin más", ha explicado. También ha negado rotundamente haberse enamorado de Arturo Requejo: "No, en ningún momento".
La colaboradora ha reivindicado su libertad para haber mantenido esa relación: "Yo no he metido la pata. Te lo digo de verdad. Yo he tenido vida y me he podido liar con quien me haya dado la gana, que para eso soy libre y era soltera y puedo estar con quien me dé la gana".
Alexia Rivas también ha criticado el patrón de conducta de Requejo, al que ha acusado de utilizar a las mujeres con las que ha estado como carta de presentación: "Que deje de mencionar a todas las mujeres con las que ha estado y que brille por él mismo, porque Arturo solo brilla por las mujeres, va de machirulo". La colaboradora ha insistido en que su carta de presentación no debería ser enumerar relaciones: "Estuve con Indira, estuve con Carol, estuve con Tatiana… Pero que brille por él mismo. No brille por Merche, que Merche es muy grande, que brille por él".
Carmen Borrego ha intervenido para aportar su experiencia personal con Arturo Requejo, a quien ha asegurado conocer bien: "Yo conozco a Arturo porque yo dirigía a Merche y era cuando él estaba, Merche estaba con Arturo. Por cierto, un beso a Merche, que es estupenda". La colaboradora ha relatado una anécdota reveladora: "Arturo vino a mi boda porque yo invité a Merche y intentó ligar con todas mis amigas. Estaba con Merche".
Uno de los colaboradores del programa ha recordado otra anécdota del paso de Requejo por 'Gran Hermano', cuando en una prueba que consistía en meterse en un ataúd tuvo un acercamiento con otra concursante. En el plató se ha señalado que Arturo Requejo no puede pretender que su concurso se base en las relaciones que ha tenido con distintas mujeres. "Tampoco le va a Arturo Requejo, Premio Nobel de Literatura", ha ironizado uno de los tertulianos.