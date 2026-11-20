'La tarde se mueve' ha accedido en exclusiva al informe policial elaborado por la Policía de Nueva Gales del Sur sobre el robo que se ha producido en la mansión de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Byron Bay , Australia .

Así fue el operativo policial

Según el informe al que ha tenido acceso el programa, sobre las 07:30 de la mañana la policía fue alertada de un robo de vehículo en Byron Bay, el municipio australiano donde reside el matrimonio. Los agentes acudieron de inmediato y acordonaron la zona.

El documento recoge que cuatro personas habían entrado en la propiedad y habían sustraído tres vehículos, que posteriormente fueron recuperados e intervenidos para su análisis forense.

Tras las investigaciones, la policía registró una vivienda cercana al municipio donde reside la pareja. En ella se localizaron e incautaron varios objetos de interés, ropa y llaves de vehículos. Se procedió entonces a la detención de un joven de 16 años en Brookinghead, a tan solo 67 kilómetros de la finca, según ha detallado la colaboradora Gemma Camacho.

Al adolescente se le han imputado siete delitos, entre ellos allanamiento agravado, robo de vehículo, daños y actuar disfrazado con intención de cometer un delito. Se le ha denegado la libertad bajo fianza y continúa en prisión provisional a la espera de comparecer el próximo viernes 27 de noviembre ante un tribunal de menores.

Bandas organizadas y reclutamiento de menores

Gemma Camacho ha explicado en el plató las dos estrategias principales que se esconden detrás de este tipo de robos. La primera es la existencia de bandas especializadas en la sustracción y venta de vehículos: "Hay un mercado negro donde después desmontan esas piezas y las venden". Según ha señalado, los asaltantes sabían que las llaves estaban puestas en el garaje: "Su foco era entrar al garaje, coger los coches y salir pitando".

La segunda estrategia es el reclutamiento de menores de edad por parte de estas redes. Camacho ha subrayado la diferencia entre un centro penitenciario y un centro de internamiento de menores como razón principal: "No es lo mismo ir a un centro penitenciario que a un centro de internamiento de menores".

En el plató se ha apuntado que, si se le juzga como menor, se le podría pedir por este delito continuado hasta tres años de prisión, mientras que si fuese juzgado como adulto la pena sería muy diferente. "Por eso utilizan a los menores, para que les caigan los menos años posibles de pena", se ha explicado durante el debate.

Ion Aramendi ha preguntado por uno de los cargos que más le ha llamado la atención: el de ir disfrazado. En el plató se ha aclarado que llevar el rostro oculto se considera un indicador de intención delictiva: "Vas con la intención de cometer ese delito para que no te vean el rostro".

Gemma Camacho ha concluido recordando que tres de los cuatro asaltantes siguen sin ser identificados y que la investigación continúa abierta.

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