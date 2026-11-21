Isa Pantoja ha respondido con contundencia en '¡De viernes!' a las declaraciones que Raquel Bollo ha realizado dentro de la casa de 'GH VIP' . La diseñadora aseguró en el reality que le tiene más cariño a Isa que muchas de las personas que ahora la rodean y que durante años se partió la cara por ella en 'Sálvame'. Sin embargo, Isa ha negado esa versión y ha lanzado una respuesta tajante que no ha dejado lugar a dudas.

Raquel Bollo habla de los palmeros de Isa Pantoja en 'GH VIP'

El programa ha emitido las palabras de Raquel Bollo dentro de la casa de 'GH VIP 9', donde la diseñadora ha cargado contra el entorno actual de Isa Pantoja. "Posiblemente a Isa le puedo tener yo más cariño de mucha gente que está ahí ahora alrededor", ha afirmado. Bollo ha insistido en que muchas de las personas que ahora rodean a Isa son palmeros que no estuvieron cuando las cosas iban mal: "La gente que están alrededor, muchas que le tocan ahora las palmas, muchas dando muy fuerte".

La concursante también ha recordado su papel como defensora de Isa en el pasado: "Yo tú sabes que me he partido la cara durante mucho tiempo en 'Sálvame', día sí, día no, por esa niña". Preguntada por a qué personas se refería, Bollo ha señalado a quienes ahora "le bailan el agua" a Isa Pantoja.

Isa Pantoja desmonta a Raquel Bollo en el plató de '¡De viernes!'

Tras escuchar las declaraciones, Isa Pantoja ha tomado la palabra en el plató y ha sido rotunda. "Ella lo suelta ahí para que quede ahí", ha comenzado diciendo. La colaboradora ha reconocido parcialmente la defensa de Bollo, pero ha matizado de forma muy clara sus límites: "Yo sé que ella sí que es verdad que me ha defendido en 'Sálvame' cuando se metían conmigo otras personas. Pero cuando era algo de mi familia, jamás ha dado la cara por mí".

Lejos de quedarse ahí, Isa ha ido más allá y ha acusado a Raquel Bollo de aprovechar los momentos difíciles para atacarla: "Es más, si podía, me atizaba más". Una afirmación que ha dejado claro que, para ella, la imagen de protectora que Bollo ha proyectado en 'GH VIP' no se corresponde con la realidad.