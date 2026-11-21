Isa Pantoja ha respondido con contundencia en '¡De viernes!' a las declaraciones que Raquel Bollo ha realizado dentro de la casa de 'GH VIP'. La diseñadora aseguró en el reality que le tiene más cariño a Isa que muchas de las personas que ahora la rodean y que durante años se partió la cara por ella en 'Sálvame'. Sin embargo, Isa ha negado esa versión y ha lanzado una respuesta tajante que no ha dejado lugar a dudas.
El programa ha emitido las palabras de Raquel Bollo dentro de la casa de 'GH VIP 9', donde la diseñadora ha cargado contra el entorno actual de Isa Pantoja. "Posiblemente a Isa le puedo tener yo más cariño de mucha gente que está ahí ahora alrededor", ha afirmado. Bollo ha insistido en que muchas de las personas que ahora rodean a Isa son palmeros que no estuvieron cuando las cosas iban mal: "La gente que están alrededor, muchas que le tocan ahora las palmas, muchas dando muy fuerte".
La concursante también ha recordado su papel como defensora de Isa en el pasado: "Yo tú sabes que me he partido la cara durante mucho tiempo en 'Sálvame', día sí, día no, por esa niña". Preguntada por a qué personas se refería, Bollo ha señalado a quienes ahora "le bailan el agua" a Isa Pantoja.
Tras escuchar las declaraciones, Isa Pantoja ha tomado la palabra en el plató y ha sido rotunda. "Ella lo suelta ahí para que quede ahí", ha comenzado diciendo. La colaboradora ha reconocido parcialmente la defensa de Bollo, pero ha matizado de forma muy clara sus límites: "Yo sé que ella sí que es verdad que me ha defendido en 'Sálvame' cuando se metían conmigo otras personas. Pero cuando era algo de mi familia, jamás ha dado la cara por mí".
Lejos de quedarse ahí, Isa ha ido más allá y ha acusado a Raquel Bollo de aprovechar los momentos difíciles para atacarla: "Es más, si podía, me atizaba más". Una afirmación que ha dejado claro que, para ella, la imagen de protectora que Bollo ha proyectado en 'GH VIP' no se corresponde con la realidad.
En el plató, uno de los colaboradores ha reforzado la posición de Isa señalando las verdaderas motivaciones de Raquel Bollo: "Y si te defendía era para quedar bien con tu madre, solo y exclusivamente". Una acusación que Isa ha respaldado con su espontánea reacción.
El debate en el plató ha traído a colación un episodio concreto del pasado que, según los presentes, evidencia la actitud de Raquel Bollo. Uno de los tertulianos ha recordado lo sucedido en casa de Chelo García Cortés: "¿Qué ocurrió todo lo de la casa de Chelo? Dios mío, cómo miraba Raquel Bollo, cómo te miraba a cámara hablándote tú en tu casa y ella hablando". Un momento que ha sido calificado como revelador de la postura real de la diseñadora.
Isa Pantoja ha confirmado esa lectura y ha añadido que Bollo actúa ahora como indignada sin motivo: "Ahora ella va de indignada porque Belén ha comentado algo en un momento puntual". Según ha señalado, la actitud de Raquel Bollo ha sido contraria a sus intereses desde 2023.
Desde el plató se ha concluido de forma clara que la propia Raquel Bollo se delató con su comportamiento pasado. "Ella se retrató sola cuando hablaste y no te apoyó", ha sentenciado uno de los colaboradores, zanjando así el debate sobre la supuesta defensa que la diseñadora dice haber ejercido durante años.