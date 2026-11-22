Alma Bollo ha conectado en directo con 'Fiesta' para hablar abiertamente de sus problemas de ansiedad y ataques de pánico, un tema que hizo público en redes sociales hace aproximadamente un año.
La hija de Raquel Bollo ha compartido su testimonio durante un bloque del programa dedicado a la salud mental, en el que también ha intervenido el psicólogo Rafael Santandreu, presente en el plató.
Emma García ha dado paso a Alma recordándole que hace un año decidió visibilizar lo que estaba viviendo. Alma Bollo ha explicado lo difícil que fue dar ese paso: "Es verdad que es un tema que nunca me había atrevido a verbalizar porque al final, bueno, hablar en redes sociales nunca es fácil y yo no soy experta en eso".
La joven ha reconocido que temía las críticas por abordar un asunto en el que no es especialista, pero ha subrayado que su intención era simplemente compartir cómo lo estaba sobrellevando.
Preguntada por Emma García sobre la respuesta que recibió tras aquella publicación, Alma Bollo ha asegurado que fue positiva: "Yo no publicaba esto buscando ningún tipo de respuesta". Su objetivo, ha explicado, era visibilizar el problema y desahogarse.
La joven ha reivindicado la responsabilidad que tienen las personas expuestas públicamente: "Creo que todo el mundo que estamos expuestos en la televisión o en redes sociales al final tenemos como una responsabilidad de concienciar", pero ha pedido que esa exigencia sea recíproca: "También se tiene que tener una responsabilidad para con nosotros. Al final somos personas, no somos máquinas que estamos ahí expuestos a recibir insultos y a recibir de todo todo el rato, al final eso afecta de alguna forma".
Alma Bollo ha confesado que necesitaba quitarse ese peso de encima: "Necesitaba quitarme ese peso de encima, sabes, y decir: oye, estoy pasando por esto y es súper complicado y basta ya. O sea, dejadme en paz".
Rafael Santandreu ha valorado positivamente el gesto de Alma Bollo y ha explicado por qué es importante hablar de estos problemas: "Cuando tienes esos ataques de ansiedad piensas que eres un bicho raro. Te estás dando una cosa rarísima. Vas al médico, te dice que no es nada y es todo muy confuso". El psicólogo ha destacado que compartirlo puede ayudar a encontrar a alguien que haya pasado por lo mismo y tenga una solución.
Para ilustrar su método, Santandreu ha mostrado un dibujo realizado por una ex paciente suya, dibujante de profesión, que representa lo que ha llamado la metáfora de la cloaca. Según ha explicado, los cuatro pasos para superar los ataques de pánico son: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. El concepto clave es la desensibilización: exponerse al estímulo con calma y aceptación hasta que el cerebro deja de reaccionar con alarma. "Cuando le pierdes el miedo al miedo, el miedo desaparece", ha afirmado.