Bea Jarrín ha desvelado en 'Fiesta' uno de los detalles más reveladores sobre la relación entre Roca Rey y Tana Rivera tras su ruptura : una llamada telefónica que el torero realizó a las ocho de la mañana, después de toda una noche de celebración, y que demuestra que entre ambos no hay tirantez sino una amistad sólida.

La llamada de Roca Rey a Tana Rivera tras la ruptura

Según ha relatado Bea Jarrín en el programa, la ruptura entre Roca Rey y Tana Rivera no se produjo en Valencia el pasado octubre, como se había comentado: "Ahí existe una discusión un tanto intensa, pero no es el día de la ruptura", ha aclarado la colaboradora. "La ruptura se produce a la semana siguiente aquí en Madrid y en un momento de tener que abandonar un espacio donde estaban de celebración. Una persona quería ser responsable, la otra quería seguir disfrutando, y entonces eso ya deja claro que juegan en diferentes frecuencias", ha explicado.

Sin embargo, lo más llamativo de la información que ha aportado Jarrín tiene que ver con lo ocurrido el día del cumpleaños de Andrés. Según la periodista, a las ocho de la mañana, tras toda una noche de fiesta, Roca Rey realizó una llamada a Tana Rivera: "Se produce una llamada, una llamada de Andrés a Tana, y Tana responde a ese teléfono", ha detallado para asombro del resto de colaboradores.

Bea Jarrín ha explicado que el torero estaba aún con algunos de sus amigos cuando decidió llamar: "Coge el teléfono y estaba con algunos de sus amigos aún, y '¿qué digo, qué digo?'. Dice: 'Pues dile la verdad'", ha narrado. Y esa verdad, según la colaboradora, fueron estas palabras: "Tana, te quiero y quiero que estemos bien". Sin duda, unas declaraciones que han aplaudido algunos de los presentes en el plató de 'Fiesta'.