Jessica Bueno ha pasado por el plató de 'La tarde se mueve' para responder a todas las críticas que está recibiendo su novio, Robert Mendoza, en 'Gran Hermano VIP'. El concursante ha sido tildado de "mueble" e incluso de "súper mueble" por espectadores en las redes sociales, entre ellos Luitingo, que en declaraciones a 'Europa Press' ha cargado contra él por considerar que no está dando suficiente juego en el reality.
Las críticas a Robert Mendoza han llegado pronto. Con apenas unos días dentro de la casa, varios concursantes ya le han señalado por su actitud pausada. Ante estas críticas, Jessica Bueno ha salido en defensa de su pareja con firmeza: "Lo primero es que me parece increíble que a un solo día de concurso ya se le denomina una persona como mueble cuando no le ha dado tiempo ni siquiera a conocer a todos".
Jessica ha insistido en que Robert "tiene una personalidad tranquila" y que en una casa "tiene que haber de todo", sin necesidad de que todos los concursantes sean "bombas televisivas". La colaboradora ha revelado que sigue el canal 24 horas del concurso con total dedicación: "Quien ve el 24 horas y yo estoy súper enganchada y grabo todas las cosas donde sale él, le ve mojarse, dar su opinión". Según Jessica, que Robert no genere conflictos gritando o "armando follón y haciendo teatro no significa que no tenga suficiente personalidad".
La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha pedido un último momento para dejar un mensaje final dirigido a Luitingo: "Yo prefiero que llamen a mi novio mueble a que lo llamen machista, tóxico, manipulador".