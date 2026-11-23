"Se le quedó grande": ese fue el primer comentario que Robert Mendoza hizo sobre Luitingo al hablar de Jessica Bueno con Carlos Corbacho en 'GH VIP' . Sobre ello le han preguntado al cantante en su último evento y no ha tenido problema en pronunciarse al respecto ante el micrófono de 'Europa Press' porque asegura que ya no quiere guardar silencio cuando hablen de él: "Al que me desprestigie, le contesto, se acabó el callarse".

Es por eso que ha decidido responder públicamente al violinista: "Ese no tiene ni idea de quién soy ni lo que yo he vivido; que haga su concurso y que viva su vida y su relación y a mí que me deje tranquilo porque yo sé lo que he vivido y ella [Jessica Bueno] sabe lo que hemos vivido". Ha añadido que él no ha querido opinar sobre la relación que su ex mantiene con el concursante de 'Gran Hermano VIP' y ha aprovechado para introducir un pequeño dardo: "Que haga su concurso y que espabile".

Cree que Robert es "un súper mueble"

Ha sido entonces cuando los reporteros le han preguntado si considera que Robert Mendoza es "un mueble" y Luitingo no se ha cortado al afirmar que eso es justo lo que piensa: "Es súper mueble... Cuando gane el concurso y quede segundo o tercero le daré la enhorabuena, mientras tanto sigue siendo un mueble".

También ha explicado que cree que puede quedarse si van pasando las semanas porque, al ser un mueble, considera que será difícil que sus compañeros encuentren razones para nominarle: "Pasan desapercibidos porque como no tienen tramas, en la nominación no hay fundamento, pero ojalá que el chaval dure los tres meses y se harte de ganar dinero...".