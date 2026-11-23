"Se le quedó grande": ese fue el primer comentario que Robert Mendoza hizo sobre Luitingo al hablar de Jessica Bueno con Carlos Corbacho en 'GH VIP'. Sobre ello le han preguntado al cantante en su último evento y no ha tenido problema en pronunciarse al respecto ante el micrófono de 'Europa Press' porque asegura que ya no quiere guardar silencio cuando hablen de él: "Al que me desprestigie, le contesto, se acabó el callarse".
Es por eso que ha decidido responder públicamente al violinista: "Ese no tiene ni idea de quién soy ni lo que yo he vivido; que haga su concurso y que viva su vida y su relación y a mí que me deje tranquilo porque yo sé lo que he vivido y ella [Jessica Bueno] sabe lo que hemos vivido". Ha añadido que él no ha querido opinar sobre la relación que su ex mantiene con el concursante de 'Gran Hermano VIP' y ha aprovechado para introducir un pequeño dardo: "Que haga su concurso y que espabile".
Ha sido entonces cuando los reporteros le han preguntado si considera que Robert Mendoza es "un mueble" y Luitingo no se ha cortado al afirmar que eso es justo lo que piensa: "Es súper mueble... Cuando gane el concurso y quede segundo o tercero le daré la enhorabuena, mientras tanto sigue siendo un mueble".
También ha explicado que cree que puede quedarse si van pasando las semanas porque, al ser un mueble, considera que será difícil que sus compañeros encuentren razones para nominarle: "Pasan desapercibidos porque como no tienen tramas, en la nominación no hay fundamento, pero ojalá que el chaval dure los tres meses y se harte de ganar dinero...".
"... Y que siga siendo un perfil desconocido con una relación que no quiere que sea pública", ha apostillado en forma de un nuevo dardo a Robert, que en un principio se mostró distante a hablar ante los medios y que menos de un año después del inicio de su relación con Jessica está participando en 'GH VIP 9'.
El artista piensa que "lógicamente" Jessica Bueno ha motivado a Robert Mendoza a participar en 'Gran Hermano VIP 9' porque "para seguir en el foco mediático le viene de categoría": "No es lo que yo lo diga, es que es algo evidente, a ella le viene bien que esté ahí su pareja porque así ya tiene programas y tiene tele, que al final ella se dedica a eso".
Luitingo ha asegurado que es consciente que cada vez que hace declaraciones son muy criticadas en redes, pero ha mantenido que lo hace porque quiere responder a lo que dicen sobre él, ya que no piensa seguir callado: "Ahora digo yo algo y soy el más malo, pues que no me nombren ni que me insulten, como me ha insultado el Corbachito este, que vaya tela".