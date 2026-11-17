Ya está aquí la nueva edición de 'GH VIP'. La casa más famosa de la televisión vuelve a abrir sus puertas para recibir a los nuevos concursantes. Todos ellos convivirán produciéndose así las alianzas, las amistades, pero también los conflictos, enfrentamientos y enemistades que marcarán las nominaciones.

Unas nominaciones tras las que tú tendrás la última palabra votando a quién quieres expulsar para que ponga fin a su paso por el concurso. Por eso, ¿quieres saber cómo puedes votar al nominado que deseas expulsar? Es muy fácil y completamente gratis a través de la app de Mediaset Infinity.

Así puedes votar a través de la app de Mediaset Infinity

- Al entrar en la app, verás un botón flotante de color morado con la palabra 'VOTA'. Al hacer click sobre él, verás la lista oficial de nominados y podrás votar para EXPULSAR al concursante que desees.

- Además, tienes otra opción para acceder a la votación y es a través del módulo destacado de 'GH VIP' dentro de la propia app de Mediaset Infinity. Y una vez dentro, solo tendrás que expulsar al nominado que decidas.

Siendo este procedimiento el mismo en caso de que sea para expulsar al nominado que deseas ver fuera de la casa o en cualquier votación que se haga en 'GH VIP': ¿estás preparado? Tu voto para 'GH VIP' es muy importante.

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