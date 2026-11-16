Las grandes novedades de 'GH VIP': aguas termales, un perro robot y concursantes sorpresa

La novena edición de ‘Gran Hermano VIP’ está a punto de arrancar. El próximo miércoles 18 de noviembre a las 21.45 h., la casa más famosa de la televisión abrirá sus puertas y nosotros te podemos contar ya, en exclusiva, cómo es por dentro porque hoy, un reducido grupo de periodistas, hemos estado haciendo un ‘house tour’ por todas las estancias de la casa y, ¡ojo!, porque hay una nueva habitación que traerá mucho juego.

A diferencia del año pasado, la puerta principal de ‘GH VIP’ está ubicada en pleno salón, a través de un portón giratorio que hace a su vez de puerta que de pantalla gigante. Los concursantes accederán así a un amplio salón cargado de color y con el habitual sofá en forma de ‘U’ en el que se sentarán cada gala para visualizar los vídeos y hablar con Jorge Javier. El salón es el centro de la casa y está comunicado por unos escalones con una luminosa cocina y con el jardín (más grande que en otras ediciones), pero también con ‘el confe’, al que se accede por un pasillo que permite a los concursantes tener total privacidad.

Las habitaciones, este año, están ubicadas la una en frente de la otra y, aunque solo tienen un único baño y una ducha, se ha dispuesto que en el gran vestidor donde los concursantes guardan sus pertenencias haya más armarios y lugares en los que puedan dejar sus prendas para que el desorden sea menor que otros años. La “joya de la corona” de la casa es una estancia donde hay unas termas con un jacuzzi y dos duchas donde los concursantes podrán relajarse. “Esto es un espacio nuevo que es todavía más acogedor, esta es la zona más caliente de la casa”, ha explicado Miguel Martín, el director general de Zeppelin.

Las grandes novedades del reality

¿Creéis que conocéis a todos los integrantes del casting? Pues estáis bastante equivocados porque, si en la casa descubriremos más sorpresas a medida que avance el concurso, en la primera gala ya habrá nuevos concursantes que aún no han sido confirmados. ¡Y no estarán solos! El primer integrante no humano de ‘GH VIP’ les estará esperando, ¿su nombre? Los periodistas que hemos estado hoy descubriendo la casa le hemos apodado ‘Big Dog’, se trata de un perro robótico que camina, trota, es capaz de ponerse a dos patas, salta y cuenta con una cámara que graba en directo y que le permite medir las distancias y esquivar obstáculos. Este nuevo integrante será un elemento fundamental en la convivencia al interactuar con los concursantes.

Adara Molinero presentará ‘Al otro lado de la casa’

Cada jueves veremos las galas en directo presentadas por Jorge Javier y además de los canales 24 horas y los resúmenes semanales, hay otra gran novedad: Adara Molinero estará presentando un programa semanal en Mediaset Infinity llamado ‘GH: Al otro lado de la casa’, cuyo set de grabación estará literalmente ubicado en la parte de atrás de la casa: “Sí que van a tener acceso a cotillear cosas que estén ocurriendo dentro de la casa. Pasarán cositas que les permitirá a los invitados vivir una experiencia única”, ha señalado María Zambrano, directora de formatos de Reality y Dating de Mediaset, haciendo referencia a que Adara no estará sola, sino que diferentes exconcursantes del formato irán pasando por este nuevo programa.

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