"Estoy más nerviosa por ver a Jorge que por entrar", decía Belén Esteban en '¡De viernes!' y es que el inicio de 'GH VIP' es inminente y supondrá también su reencuentro con el presentador.
Antes de entrar, la concursante nos ha mostrado en redes cómo están siendo sus últimos días y, también, su despedida.
De hecho, nos ha mostrado un momento muy especial en el que se despedía de sus amigos.
Pero además de este momento en grupo, Belén reposteaba una foto que había publicado su también amiga, Belén Rodríguez. En ella, el texto no podía ser más claro y es que ya tiene candidata a ganadora de la edición.
"Después de muchos años y, gracias a Miguel, hemos conseguido desbloquearnos", decía Belén y deseaba a su amiga. "Ojalá disfrutes de GH tanto como yo. Te amo y te espero al otro lado".
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