"Estoy más nerviosa por ver a Jorge que por entrar", decía Belén Esteban en '¡De viernes!' y es que el inicio de 'GH VIP' es inminente y supondrá también su reencuentro con el presentador.

Antes de entrar, la concursante nos ha mostrado en redes cómo están siendo sus últimos días y, también, su despedida.

De hecho, nos ha mostrado un momento muy especial en el que se despedía de sus amigos.