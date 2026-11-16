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'Gran hermano VIP'16 noviembre 2026

Belén Esteban se despide de sus amigos antes de entrar a 'GH VIP' y Belén Rodríguez le manda un mensaje

El reality está a punto de empezar y Belén Esteban ha querido despedirse de sus amigos con un momento especial
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"Estoy más nerviosa por ver a Jorge que por entrar", decía Belén Esteban en '¡De viernes!' y es que el inicio de 'GH VIP' es inminente y supondrá también su reencuentro con el presentador.

Antes de entrar, la concursante nos ha mostrado en redes cómo están siendo sus últimos días y, también, su despedida.

De hecho, nos ha mostrado un momento muy especial en el que se despedía de sus amigos.

El mensaje de Belén Rodríguez a Belén Esteban

Pero además de este momento en grupo, Belén reposteaba una foto que había publicado su también amiga, Belén Rodríguez. En ella, el texto no podía ser más claro y es que ya tiene candidata a ganadora de la edición.

¿Por qué se distanciaron Belén Esteban y Belén Rodrígez?

"Después de muchos años y, gracias a Miguel, hemos conseguido desbloquearnos", decía Belén y deseaba a su amiga. "Ojalá disfrutes de GH tanto como yo. Te amo y te espero al otro lado".

Consulta solo aquí la lista oficial de concursantes confirmados

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