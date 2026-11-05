Las mayores leyendas de la televisión regresan a la casa más famosa de todas, a 'Gran Hermano VIP 9'. En un flamante regreso en Telecinco y en Mediaset Infinity, esta novena edición de 'GH VIP' nos va a tener a todos y todas atrapados desde el primer momento y promete ser frenética y trepidante. Tras una espectacular campaña con el lema 'Siente la llamada' y varias pistas, ya sabemos quiénes son los concursantes oficiales del reality de Telecinco: ¡descúbrelo ya!

Arturo Requejo

Sin duda, si hay algo que es Arturo Requejo es historia de la televisión. El procedente de Irún, ex de 'GH 11' y de otros realities como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y 'Supervivientes 2011', entre otros, regresa por tercera vez al reality de convivencia con un objetivo: volver a ser protagonista y revolucionar por completo la convivencia. "Estoy de vuelta. Entro a la casa de 'Gran Hermano' por tercera vez y he venido a darlo todo", señala el nuevo y primer concursante confirmado de esta novena edición de 'GH VIP 9'.