"Siente la llamada", una nueva edición de 'GH VIP' te espera muy pronto en Telecinco y sabemos que tienes ya muchas ganas de saber quién formará parte del casting que vivirá en la casa más famosa de la televisión y por eso ¡tenemos algo muy importante que contarte del primer concursante oficial!
¿Te dice algo esta primera pista del primer concursante oficial de esta edición de 'GH VIP'? Piensa y agudiza tus sentidos para intentar descubrir de quién se trata. ¡Queda muy poco para descubrirlo! 'GH VIP', muy pronto en Telecinco.
La espera ha terminado y es que, ya sabes, 'In 'GH VIP' we don´t say 'OMG'. We say 'madre mía', and i think that´s beautiful'. ¡Muy pronto, en Telecinco!