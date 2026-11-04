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GH VIP04 noviembre 2026

¡Descubre la pista del primer concursante oficial de esta edición de 'GH VIP'!

La espera ha terminado. La nueva edición de 'GH VIP' te espera muy pronto, en Telecinco y aquí tienes la primera pista del primer concursante oficial que formará el casting de este año
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"Siente la llamada", una nueva edición de 'GH VIP' te espera muy pronto en Telecinco y sabemos que tienes ya muchas ganas de saber quién formará parte del casting que vivirá en la casa más famosa de la televisión y por eso ¡tenemos algo muy importante que contarte del primer concursante oficial!

¿Te dice algo esta primera pista del primer concursante oficial de esta edición de 'GH VIP'? Piensa y agudiza tus sentidos para intentar descubrir de quién se trata. ¡Queda muy poco para descubrirlo! 'GH VIP', muy pronto en Telecinco.

La espera ha terminado y es que, ya sabes, 'In 'GH VIP' we don´t say 'OMG'. We say 'madre mía', and i think that´s beautiful'. ¡Muy pronto, en Telecinco!

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