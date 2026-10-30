Lo que muchos no imaginan es que detrás de estas escenas hay algunos trucos de rodaje de lo más curiosos. Por eso, nos hemos colado en la grabación para descubrir cómo se preparó cada secuencia , conocer a los profesionales que han hecho posible la campaña y enseñarte todo aquello que no se ve en el resultado final. ¡Dale play!

Una cafetería, una barbería y una pareja que pasea tranquilamente por la calle. A simple vista, tres situaciones de lo más cotidianas. Pero, ¿qué pasaría si, de repente, algo inesperado irrumpiera en ellas? Esa es la premisa de una promoción que juega con la sorpresa y el misterio para anunciar el regreso de uno de los realities más conocidos de la televisión.

¡La casa más famosa de la televisión está a punto de volver a abrir sus puertas! 'Gran Hermano VIP' prepara su regreso a Telecinco y Mediaset Infinity con una novena edición que promete dar mucho que hablar. Y su vuelta no podía anunciarse de cualquier manera. Bajo el lema "Siente la llamada", Mediaset España ha preparado una sorprendente campaña en la que nada es lo que parece. ¡Y nosotros hemos estado detrás de las cámaras para descubrir cómo se hizo!

Una cafetería, una barbería y una calle que no era una calle

Para dar vida a esta promoción, el equipo de 'GH VIP' se trasladó a diferentes localizaciones. Las escenas de la cafetería y la barbería se grabaron en establecimientos reales, donde las cámaras, los equipos técnicos y todos los preparativos transformaron durante unas horas estos espacios cotidianos en auténticos escenarios de televisión.

Sin embargo, hay una tercera localización que esconde un pequeño truco. Aunque en la promoción vemos a una pareja paseando por la calle, esa secuencia se grabó realmente en los estudios de Telecinco, delante de un croma. Una técnica que permite sustituir el fondo durante la posproducción y crear la ilusión de que los protagonistas están caminando por el exterior.

¡Y lo cierto es que el resultado tiene su mérito! Porque lo que parece un simple paseo requiere todo un trabajo técnico y creativo para que la escena cobre vida en pantalla.

Paz Pérez Sanz nos descubre los secretos del rodaje

Pero, ¿cómo se consigue que todos estos escenarios encajen en una misma campaña? ¿Qué hay detrás de cada detalle que vemos en pantalla?

Para responder a estas preguntas, hablamos con Paz Pérez Sanz, directora de arte de la promoción de 'GH VIP 9', que nos acercó al trabajo que se esconde detrás de esta producción y nos contó cómo se prepararon los diferentes espacios del rodaje. Y es que, aunque una promoción dure apenas unos segundos, detrás hay muchas horas de preparación, decisiones creativas y un equipo que trabaja para conseguir que todo funcione a la perfección.

En este vídeo te llevamos hasta el corazón de la grabación, desde las localizaciones reales hasta el plató donde una pantalla verde se convierte en una calle.

La cuenta atrás para el regreso de 'Gran Hermano VIP' ya ha comenzado y su nueva promoción es solo el primer aperitivo de lo que está por venir. ¿Quieres descubrir cómo se hizo realmente "Siente la llamada"? ¡Dale play y acompáñanos detrás de las cámaras!