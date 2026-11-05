¡Nueva pista! El mensaje del próximo concursante que entrará a 'GH VIP'

GH VIP 05 noviembre 2026

El próximo concursante de 'GH VIP' ha enviado un mensaje al equipo para que lo comparta con los fans... ¡ya queda menos para descubrir su identidad!

La cuenta atrás ha comenzado. Ya queda menos para disfrutar en Telecinco y en Mediaset Infinity de una nueva edición de 'GH VIP'. Ayer descubrimos una pista del primer concursante y hoy tenemos una nueva pista y es que el próximo concursante que entrará en la casa más famosa de la televisión le ha enviado un mensaje al equipo para que lo comparta con los fans del formato.

"Esta vez, vengo a por el maletín. Atentamente: el próximo concursante de GH VIP": este ha sido el mensaje que el equipo del reality ha compartido en Instagram. ¿Sabes quién podría haber dicho esta frase? Muy pronto lo descubrirás porque se acerca el momento de que dé comienzo una nueva edición de 'GH VIP' en Telecinco.