¡Nueva pista! El mensaje del próximo concursante que entrará a 'GH VIP'

La cuenta atrás ha comenzado. Ya queda menos para disfrutar en Telecinco y en Mediaset Infinity de una nueva edición de 'GH VIP'. Ayer descubrimos una pista del primer concursante y hoy tenemos una nueva pista y es que el próximo concursante que entrará en la casa más famosa de la televisión le ha enviado un mensaje al equipo para que lo comparta con los fans del formato.
"Esta vez, vengo a por el maletín. Atentamente: el próximo concursante de GH VIP": este ha sido el mensaje que el equipo del reality ha compartido en Instagram. ¿Sabes quién podría haber dicho esta frase? Muy pronto lo descubrirás porque se acerca el momento de que dé comienzo una nueva edición de 'GH VIP' en Telecinco.
La espera ha terminado. La casa más famosa de la televisión abrirá sus puertas una vez más en Telecinco para recibir a los famosos que se animen a vivir la experiencia de 'la vida en directo'.