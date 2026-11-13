Belén Esteban ha confirmado en '¡De Viernes!' que será concursante de 'Gran Hermano VIP' , el reality de Telecinco que se estrena el próximo miércoles 18 de noviembre. La colaboradora ha reconocido que le ha costado mucho tomar la decisión, pero ha asegurado que su madre y su hija han sido quienes la han empujado a dar el paso: "Mi marido me dijo 'tú haz lo que quieras'. Pero tanto mi hija como mi madre me han dicho 'hija, entra'. Así que lo que me ha empujado ha sido mi madre y mi hija ".

Antes de hablar de sus compañeros y de su estado de ánimo, Belén Esteban ha querido dejar un mensaje claro dirigido al director de 'Lecturas' Luis Pliego: "Yo quiero decir al señor Luis Pliego que yo no he estado muerta nunca, que a mí no me ha puesto aquí. Yo he seguido trabajando en televisión", ha dicho, insistiendo en que nunca dejó la televisión.

El reencuentro con Jorge Javier Vázquez y una relación que no estaba bien

Belén Esteban ha hablado sobre su inminente reencuentro con Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Gran Hermano VIP' y compañero suyo durante años en 'Sálvame'. Preguntada por cuánto tiempo hace que no le ve, la colaboradora ha calculado que llevan tres años sin verse, desde que terminó 'Sálvame' en junio de 2023. "Pues hace tres años que no veo a Jorge", ha afirmado.

Belén Esteban ha admitido que en estos tres años han hablado, pero que no han quedado, y ha sido honesta al reconocer que hace mucho tiempo que no habla con él. Ángela Portero le ha planteado directamente que la relación entre ambos no estaba bien y que no acabaron en buena sintonía. Algo que Belén Esteban ha negado. No obstante, ha dejado entrever que la relación se ha enfriado notablemente.

A pesar de esa situación, la colaboradora no ha escatimado en elogios hacia el presentador: "Jorge Javier, para mí, es el mejor presentador que hay en la cadena. Lo tengo que decir".

El mensaje de Belén Esteban a Jorge Javier en directo

Desde el programa le han propuesto a Belén Esteban que enviase un mensaje directo a Jorge Javier Vázquez antes de reencontrarse el miércoles. La colaboradora ha aceptado y, visiblemente emocionada, ha dicho: "Solamente le quiero decir a Jorge, pues nada, que el miércoles nos vamos a encontrar otra vez en otro programa de televisión". Ha reconocido estar nerviosa: "Hace mucho tiempo que no hablamos, que no le veo. Y hombre, hemos estado muchos años juntos".

Belén Esteban también ha repasado su relación con algunos de los concursantes confirmados que encontrará en la casa. Sobre Pipi Estrada, ha dicho que tiene buena relación con él, "pero es un poco pesado porque habla muchísimo". De Karmele Marchante ha reconocido que su relación es "nefasta", aunque ha expresado su deseo de que ambas puedan tener una nueva oportunidad, como la que ha tenido Jorge Javier con Karmele Marchante. Sobre Raquel Mosquera se ha mostrado entusiasmada: "Me encanta. Quiero que me peine todos los días".

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