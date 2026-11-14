Alexia Rivas desvela la verdad de su polémico vídeo íntimo: "No fue en directo, estaba editado y no me quitaron"

Fiesta 14 noviembre 2026

La colaboradora de 'Fiesta' ha revelado que el vídeo no era en directo, que sufrió lagunas de memoria durante tres meses y que denuncia un componente machista en el trato mediático que recibió.

Alexia Rivas ha protagonizado uno de los momentos más personales de 'Fiesta' al relatar en primera persona cómo vivió el escándalo mediático que estalló hace unos años, cuando apareció de fondo en un vídeo en bikini mientras entrevistaban al que era su pareja, un hombre que resultaba ser infiel a Marta López. La colaboradora del programa ha compartido detalles inéditos sobre las consecuencias emocionales y profesionales que sufrió y ha reivindicado su versión de los hechos.

Alexia Rivas desvela la verdad sobre el vídeo y la infidelidad La periodista ha comenzado situando el contexto: tenía 26 años y trabajaba como redactora y reportera en Telecinco. Según ha explicado, ella estaba en casa de su entonces pareja durante la pandemia y salió en bikini porque iba hacia la piscina, algo que quedó captado de fondo en una conexión. "Resulta que la persona que era mi pareja, según la palabra de otra tercera persona, estaba siéndole infiel a ella conmigo, cosa que yo nunca supe, aunque mucha gente se empeña en decir que yo sí lo sabía", ha afirmado Alexia Rivas, que ha añadido: "Aunque lo hubiera sabido, el que tenía pareja era él en ese caso". La colaboradora ha confirmado que la otra persona implicada era Marta López, a quien se ha referido con cariño: "Es compañera y le tengo un cariño. Hemos solucionado las cosas. No hay ningún problema". Alexia ha querido desmontar además una versión que, según ella, siempre la ha acompañado: que apareció en el vídeo de forma intencionada. "Ese vídeo no era en directo. Ese vídeo estaba editado. Se graba un jueves y se emite un viernes", ha revelado. "Si hubiera sido adrede, al editarlo, las personas que lo tienen que editar podían haberlo quitado, pero no lo quitaron", ha subrayado. Alexia Rivas ha recordado el momento exacto en que se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo: "Yo tenía 15.000 seguidores como una reportera, como una trabajadora más. Cojo el móvil y tengo 200.000 seguidores. Y yo digo no, no puede ser, qué está pasando". A partir de ahí, según ha contado, otros programas que no eran el suyo empezaron a dar nombres y a hacer circular su identidad.