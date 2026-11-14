Juls Janeiro responde a la entrevista de Belén Esteban y reacciona a su advertencia: "Me da tanta pereza..."

Alexia Rivas ha compartido en el plató de 'Fiesta' la primera reacción de Juls Janeiro tras la entrevista que Belén Esteban ofreció en 'De viernes' . La colaboradora, que ha hablado directamente con la hija de Jesulín de Ubrique, ha reproducido un mensaje de audio en el que Juls deja clara su postura con un tono entre la indiferencia y el humor .

El mensaje, reproducido íntegramente en el programa, no deja lugar a dudas: "Me da tanta pereza que ni la he visto", ha asegurado Juls Janeiro. "No voy a verlo ni por Instagram ni los vídeos que me mandes porque se me va a joder el algoritmo y paso. Estoy tan centrada en mis cosas que esto para mí es insignificante. Hoy, por ejemplo, tengo mucho trabajo".

Juls Janeiro da un paso atrás tras sus declaraciones

Alexia Rivas ha explicado que se queda con que Juls "no ha querido ver la entrevista" y ha añadido que se lo cree "porque cuando la ha visto me lo ha contado". La colaboradora ha señalado además que Juls ha dado "un pasito hacia atrás en el mejor de los sentidos", apuntando a que la joven habría decidido bajar su perfil mediático tras sus recientes apariciones públicas.

Alexia Rivas ha defendido con firmeza la actitud de Juls Janeiro: "Me parece muy mal denigrar el trabajo de Juls, que es maquilladora". La colaboradora ha cargado contra Belén Esteban al afirmar que "la que lleva denigrando a la chavala es Belén toda su santa vida, a sus padres, que la chavala lo ha pasado muy mal y ella tiene derecho a hablar cuando ha cumplido su mayoría de edad".

Al mismo tiempo, Alexia Rivas ha valorado positivamente la transparencia de Juls con la prensa: "Me parece estupendo que nos conteste a los periodistas, que no filtre las cosas por detrás, sino que venga de cara". "Yo le doy las gracias a Juls porque es muy generosa con la prensa", ha añadido.

Belén Esteban entra en 'Gran Hermano VIP' y el conflicto sigue abierto

La relación entre Belén Esteban y la familia Janeiro arrastra años de tensión pública. En su entrevista en 'De viernes', Belén lanzó una advertencia directa mirando a cámara dirigida tanto a Juls como a su madre, un gesto que ha avivado la polémica entre ambas partes.

El conflicto podría tener un nuevo capítulo, ya que Belén Esteban entra como concursante en 'Gran Hermano VIP', lo que mantendrá su figura en el foco mediático durante las próximas semanas.

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