Belén Esteban lanza una seria advertencia a Juls Janeiro y María José Campanario: "Tened cuidado"

Belén Esteban ha protagonizado uno de los momentos más contundentes de su entrevista en '¡De Viernes!' al lanzar una advertencia directa a Juls Janeiro y María José Campanario .

La de Paracuellos ha asegurado que le han llegado múltiples informaciones sobre lo que ambas habrían estado comentando a sus espaldas y ha pedido a cámara que tengan "mucho cuidado" con las personas con las que hablan.

La advertencia de Belén Esteban a Juls y Campanario

Mirando directamente a cámara, Belén Esteban se ha dirigido a la mujer y a la hija de Jesús Janeiro Bazán: "María José, Julia, yo no soy nadie para dar los consejos y no os lo voy a dar. Pero tened cuidado con quién habláis. Mucho cuidado. Porque yo me entero de todo". La tertuliana ha ido más allá al mencionar las grabaciones telefónicas: "En los móviles hay un botoncito que se da para grabar".

Preguntada por si le habían llegado grabaciones o algún tipo de información, Belén Esteban ha confirmado que ha recibido datos comprometedores: "No me ha llegado una. Me han llegado informaciones, como 7", ha afirmado. Según ha explicado, esas siete informaciones tratan sobre "diferentes asuntos" relacionados con ella y con su hija. "No me ha molestado. Me ha dolido porque mienten totalmente", ha añadido visiblemente afectada.

La colaboradora también ha lanzado un mensaje directo a Jesús Janeiro: "Que tengan cojones y lo digan igual que lo hablan con los periodistas por detrás. Jesús, entérate. Las dos hablan por detrás". Con esas palabras, Belén Esteban ha dejado claro que, según la información que maneja, tanto Juls Janeiro como María José Campanario habrían estado hablando de ella y de su hija con periodistas.

La reivindicación de Andrea Janeiro y la guerra con Juls

La enemistad entre Belén Esteban y María José Campanario se arrastra desde hace años, cuando la relación entre la colaboradora y el torero Jesús Janeiro Bazán terminó y este rehízo su vida con Campanario. Aquel conflicto, que incluyó enfrentamientos públicos y procesos judiciales, nunca llegó a cerrarse del todo. En los últimos meses, la tensión ha vuelto a escalar con la irrupción pública de Juls Janeiro, que durante el verano ha realizado declaraciones contra Belén Esteban.

Belén Esteban ha respondido con contundencia a estos desplantes: "Se ha tirado todo el verano hablando de mí. Soy la madre de tu hermana. María Belén Esteban Menéndez, 53 años, estado civil casada. Esa soy yo. Alias, la patrona. Tú la reina, pero yo la patrona".

Pese a la dureza de sus palabras, la colaboradora ha insistido en que no busca un enfrentamiento con la joven: "Julia, yo no quiero una guerra contigo porque no la vas a tener nunca. Digas lo que digas. Hablando con los periodistas, que estás en tu derecho, quedando con los periodistas y llevándotelos a cafeterías y hablar con ellos y decir cosas que no son ciertas".

Belén Esteban también ha querido aclarar la polémica sobre si llamó "fea" a Juls Janeiro: "Yo no la he llamado fea. Yo he dicho que el niño es monísimo y que la niña se parece a su madre. Pero mi palabra fea de mi boca no sale".

El momento más emotivo ha llegado cuando ha reivindicado la identidad de Andrea Janeiro: "Mi hija se llama Andrea Janeiro, Janeiro con jota, Esteban. Hija de Jesús Janeiro Bazán y de María Belén Esteban Menéndez. ¿Os queda claro? Porque por mucho que os joda a mucha gente, esa es hija de Jesús Janeiro Bazán y de María Belén Esteban Menéndez". Tras esa declaración, Belén Esteban ha zanjado el asunto: "He dicho lo que tenía que decir. Creo que he sido demasiado clara".

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