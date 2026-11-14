Rosario Mohedano ha visitado '¡De sábado!' para hablar abiertamente sobre la ruptura de su amistad con Belén Esteban. La hija de Rosa Benito ha explicado los motivos que la llevaron a distanciarse definitivamente de quien durante años consideró una amiga cercana, y ha señalado un episodio concreto relacionado con el ingreso hospitalario de su madre como el detonante principal.

El ingreso de su madre, el punto de inflexión para Rosario

Rosario Mohedano ha relatado que uno de los momentos más dolorosos fue descubrir la reacción de Belén Esteban cuando su madre fue ingresada en el hospital. Según ha contado, esperaba el apoyo de quien consideraba su amiga, pero se encontró con una actitud que la hirió profundamente. "Se reía cuando ingresaron a mi madre", ha afirmado Rosario, dejando claro que aquel comportamiento supuso un antes y un después en su relación.

La hija de Rosa Benito ha explicado que ese episodio no fue un hecho aislado, sino que se sumó a una serie de situaciones que habían ido deteriorando la confianza entre ambas. Rosario ha señalado que, con el paso del tiempo, fue percibiendo actitudes que no encajaban con lo que ella entendía como una amistad sincera.

Además, Rosario Mohedano ha reconocido que la ruptura no fue fácil, ya que habían compartido muchos momentos juntas y existía un vínculo que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, ha insistido en que la actitud de Belén Esteban ante una situación tan delicada fue algo que no pudo pasar por alto.

Una amistad que se fue rompiendo poco a poco

Más allá del episodio del hospital, Rosario ha detallado que la relación con Belén Esteban se fue enfriando de manera progresiva. Ha explicado que hubo momentos en los que sintió que la amistad no era correspondida de la misma manera y que existían deslealtades que fueron minando el vínculo entre ellas.

También ha querido dejar claro que no guarda rencor, pero que tomó la decisión de cortar la relación porque consideraba que no le aportaba nada positivo. "Yo no quiero tener cerca a personas que no me suman", ha afirmado, subrayando que prioriza su tranquilidad y la de los suyos por encima de cualquier amistad mediática.

Rosario ha aprovechado su intervención para agradecer a las personas que sí han estado a su lado en los momentos difíciles, especialmente durante el ingreso de su madre. Ha señalado que esa experiencia le sirvió para distinguir quiénes eran verdaderos amigos y quiénes no, y que a partir de entonces decidió rodearse solo de personas que le aportan sinceridad y cariño.

Por último, la hija de Rosa Benito ha cerrado su intervención afirmando que no descarta que en el futuro pueda haber un acercamiento con Belén Esteban, pero que, por el momento, la relación está completamente rota y no tiene intención de dar el primer paso para recuperarla.

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