Alberto Vázquez , hermano de la cantante Helena Bianco, recordada por ser vocalista del grupo 'Los Mismos', ha conectado en directo con 'Fiesta' para hablar del fallecimiento de la artista, ocurrido el pasado jueves 12 de noviembre en Madrid a los 78 años. Emma García ha abierto la conversación trasladándole el pésame del programa.

Alberto Vázquez ha agradecido el cariño recibido y ha asegurado que su hermana "ha sido un ejemplo para todos, incluso un ejemplo como enferma, un ejemplo como una persona que ha dicho yo voy a apostar hasta el final por la vida". Según ha explicado, para Helena Bianco vivir significaba estar sobre el escenario: "La vida para ella era trabajar, la vida no la concebía sin el escenario, sin el espectáculo, sin vosotros".

El hermano de la cantante ha relatado que la familia ha sentido "olas de amor de toda España" y ha explicado por qué decidieron hacer pública la gravedad de su estado antes del desenlace: "Lo dimos a conocer para evitar que quienes la querían se encontrasen con la noticia repentina de la muerte y que estuvieran un poco preparados".

Elena Bianco no fue consciente de la gravedad: "Hemos fingido como grandes actores"

Preguntado por Emma García sobre si Helena Bianco fue consciente del apoyo recibido, Alberto Vázquez ha revelado que no: "No ha sido consciente del enorme apoyo. La familia hemos funcionado como una mafia siciliana. Hemos estado todos turnándonos para que no estuviera en ningún momento sola". Ha añadido que entre todos mantuvieron una fachada para protegerla: "Hemos fingido como grandes actores. Le hemos hecho creer que todo iba a pasar y que todo se iba a solucionar, porque todo su empeño era llegar a fin de año".

Alberto Vázquez ha compartido también el mensaje vital que dejó su hermana. Según ha contado, cuando le preguntaban qué era la vida, Helena Bianco respondía: "Amar, amar y amar, todo lo que hagas y todo lo que tengas y todo lo que sea, amar". "Me quedo con ese mensaje", ha afirmado visiblemente emocionado.

Homenaje en Valladolid y la lucha contra el cáncer neuroendocrino

Además de recordar a su hermana, Alberto Vázquez ha aprovechado su intervención para visibilizar la enfermedad que acabó con la vida de Helena Bianco: "Hay una idea muy clara de ayudar a la asociación. Hemos pedido a todos los que nos han escrito que no enviasen flores, sino que enviasen donativos a la asociación". Ha explicado que se trata de "un cáncer rarísimo que afecta a 7 de cada 100.000" personas y que "hay muy poca ayuda e investigación".

Además, el hermano de la artista ha confirmado que el martes Valladolid rendirá un gran homenaje a Helena Bianco en la catedral de la ciudad: "A las seis de la tarde iremos con sus cenizas a su tierra, que era donde ella quería terminar". También se ha anunciado en el programa que una calle de Valladolid llevará el nombre de la cantante.

Alberto Vázquez ha cerrado la entrevista con un gesto que ha conmovido al plató: "Yo le he hecho mi pequeño gran homenaje, que es que voy a renunciar a mi apellido paterno y a partir de hoy seré Alberto Bianco para todos". Al despedirse, ha querido agradecer al programa en nombre de su hermana: "Gracias a vosotros con toda el alma, en nombre de ella, por ella, porque le habéis dado muchos momentos preciosos".

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