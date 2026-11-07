El hermano de Helena Bianco rompe a llorar al dar la última hora sobre el estado de salud de la cantante: "Está muy débil"

'Fiesta' ha conectado en directo con Alberto Vázquez, hermano de Helena Bianco , que ha hecho de tripas corazón para actualizar el estado de salud de la cantante .

Alberto no ha podido contener las lágrimas al hablar de la situación de su hermana, que atraviesa un momento muy delicado tras ser diagnosticada de un cáncer neuroendocrino, una enfermedad poco común y especialmente agresiva.

La artista, que quería seguir trabajando y tenía por delante un otoño profesional prometedor, ha tenido que aparcar sus planes para centrarse en su recuperación.

Helena Bianco y la lucha contra un cáncer que se camufla

Alberto ha explicado con detalle la naturaleza de la enfermedad que sufre su hermana. "Yo no había oído la palabra neuroendocrino en la vida. Y la primera vez que lo hemos oído es para saber que es un cáncer durísimo, terrible. Que cuando aparece ya casi es inmanejable", ha relatado visiblemente afectado.

El hermano de Helena ha confirmado que se ha puesto en contacto con la Asociación Española del Cáncer Neuroendocrino para recabar información: "Me están informando mucho sobre lo que es".