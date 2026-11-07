El hermano de Helena Bianco rompe a llorar al dar la última hora sobre el estado de salud de la cantante: "Está muy débil"

'Fiesta' ha conectado en directo con Alberto Vázquez, hermano de Helena Bianco, que ha hecho de tripas corazón para actualizar el estado de salud de la cantante.
Alberto no ha podido contener las lágrimas al hablar de la situación de su hermana, que atraviesa un momento muy delicado tras ser diagnosticada de un cáncer neuroendocrino, una enfermedad poco común y especialmente agresiva.
La artista, que quería seguir trabajando y tenía por delante un otoño profesional prometedor, ha tenido que aparcar sus planes para centrarse en su recuperación.
Alberto ha explicado con detalle la naturaleza de la enfermedad que sufre su hermana. "Yo no había oído la palabra neuroendocrino en la vida. Y la primera vez que lo hemos oído es para saber que es un cáncer durísimo, terrible. Que cuando aparece ya casi es inmanejable", ha relatado visiblemente afectado.
El hermano de Helena ha confirmado que se ha puesto en contacto con la Asociación Española del Cáncer Neuroendocrino para recabar información: "Me están informando mucho sobre lo que es".
Para ilustrar lo difícil que resulta detectar esta enfermedad, Alberto ha recurrido a una imagen muy gráfica: "El logo de la fundación es una cebra porque la cebra es el animal que más se camufla en la selva ante los depredadores, y este cáncer pues se camufla. Se camufla en hormonas, se camufla en diferentes órganos y cuando aparece ya es gravísima".
Emma García ha querido saber cuándo es el cumpleaños de la cantante para tener un detalle con ella: "Dile que la queríamos, pero ahora todavía la queremos un poquito más". Alberto ha respondido emocionado: "Su cumpleaños es el día de Reyes, el 6 de enero, y está muy feliz de pensar que lo podremos celebrar por todo lo grande".
El hermano de la artista ha roto a llorar de nuevo al agradecer las muestras de apoyo: "Quiero daros las gracias por todas las pruebas de amor que está recibiendo".
La presentadora ha cerrado la conexión con unas palabras que resumen el sentir de todo el equipo: "Las muestras que recibe Helena serán siempre pocas por todo lo que se merece. De verdad que nos sigue sacando la sonrisa cuando decimos Helena Bianco".