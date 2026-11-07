Rosario Mohedano, molesta con Rosa Benito por reabrir polémicas en 'Supervivientes': "Se podría haber callado un poquito"

Rosario Mohedano se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para hacer frente a las numerosas polémicas familiares que Rosa Benito ha reabierto durante su participación en 'Supervivientes'.
La hija de Amador Mohedano ha acudido al programa visiblemente molesta con su madre por haber abordado en Honduras temas delicados que afectan a toda la familia, y no ha dudado en expresar su malestar con total claridad.
Rosario Mohedano ha arrancado su intervención dejando claro que no era ella quien debería estar dando explicaciones: "Yo creo que si mi madre quería hablar de esto, que se hubiese hecho un '¡De Viernes!' y que hubiese dormido calentita, hubiese comido calentita y hubiese defendido ella sus palabras y no yo"
Pese a ello, Chayo ha asumido la situación con determinación: "Pero aquí estoy. Así que pregúntame lo que quieras saber".
Preguntada por los muchos frentes que Rosa Benito ha abierto durante su estancia en el concurso, Rosario Mohedano ha sido directa al señalar que su madre se ha excedido al hablar de asuntos familiares en un contexto tan público: "Mi madre en esto se podría haber callado un poquito y no estaría yo ahora en esta situación".
La cantante ha explicado que entiende que el entorno del reality puede llevar a hablar con una confianza excesiva, pero que eso no justifica ciertas declaraciones: "Yo lo que sí que veo de mi madre es que está hablando como si estuviese sola o con amigos en el salón de su casa". Y ha añadido con contundencia: "Las formas, la manera de decir ciertas cosas, a mí me chirrían".
Lydia Lozano ha preguntado a Rosario Mohedano si su padre estaba al tanto de su visita al plató. La cantante ha confirmado que sí y ha revelado la postura de Amador Mohedano: "Mi padre lo que me ha dicho es que está conmigo y que confía en mí, mi manera de ser y mi manera de hablar".
Rosario ha añadido que, tras la entrevista, espera poder hablar más detenidamente con él por teléfono, y ha asegurado que toda la familia está pendiente de su intervención: "Están todos pendientes de esta entrevista y de esta noche".
El programa ha recordado que la victoria de Rosa Benito en 'Supervivientes' 2011 supuso el principio del fin de 35 años de matrimonio con Amador Mohedano, y que aquella ruptura desencadenó una batalla entre ambos que aún resuena en la actualidad. Las declaraciones de Rosa Benito en esta nueva edición del reality han vuelto a poner sobre la mesa viejas heridas familiares, obligando a Rosario Mohedano a dar la cara en el plató de '¡De Viernes!'.