Rosario Mohedano, molesta con Rosa Benito por reabrir polémicas en 'Supervivientes': "Se podría haber callado un poquito"

Rosario Mohedano se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para hacer frente a las numerosas polémicas familiares que Rosa Benito ha reabierto durante su participación en 'Supervivientes' .

La hija de Amador Mohedano ha acudido al programa visiblemente molesta con su madre por haber abordado en Honduras temas delicados que afectan a toda la familia, y no ha dudado en expresar su malestar con total claridad.

Rosario Mohedano ha arrancado su intervención dejando claro que no era ella quien debería estar dando explicaciones: "Yo creo que si mi madre quería hablar de esto, que se hubiese hecho un '¡De Viernes!' y que hubiese dormido calentita, hubiese comido calentita y hubiese defendido ella sus palabras y no yo"

Pese a ello, Chayo ha asumido la situación con determinación: "Pero aquí estoy. Así que pregúntame lo que quieras saber".

Rosario Mohedano critica las formas de su madre

Preguntada por los muchos frentes que Rosa Benito ha abierto durante su estancia en el concurso, Rosario Mohedano ha sido directa al señalar que su madre se ha excedido al hablar de asuntos familiares en un contexto tan público: "Mi madre en esto se podría haber callado un poquito y no estaría yo ahora en esta situación".

La cantante ha explicado que entiende que el entorno del reality puede llevar a hablar con una confianza excesiva, pero que eso no justifica ciertas declaraciones: "Yo lo que sí que veo de mi madre es que está hablando como si estuviese sola o con amigos en el salón de su casa". Y ha añadido con contundencia: "Las formas, la manera de decir ciertas cosas, a mí me chirrían".

El apoyo de Amador Mohedano a su hija Rosario