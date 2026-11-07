Rosario Mohedano se sincera como nunca en el plató de '¡De viernes!' Por primera vez, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano rompe su silencio sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida, el intento de suicidio de su madre. Además, se sincera sobre cómo vivió el divorcio de sus padres y en qué punto se encuentra su relación con su progenitor, tras años de conflictos y distanciamiento.

Esta noche, ha sido Rosario Mohedano la que ha recordado este duro momento y ha hablado abiertamente de la s eparación de sus padres tras 36 años de relación. En una entrevista cargada de revelaciones, la hija del matrimonio ha desgranado los motivos que, a su juicio, provocaron la ruptura definitiva: infidelidades, ruina económica, celos y una convivencia que se fue deteriorando con el paso del tiempo.

Rosa Benito se abrió en canal en el puente de las emociones de 'Supervivientes All Stars', donde hablo sin filtros del momento en el que, abrumada por su cuantiosa deuda con Hacienda y las infidelidades de su marido, quiso descansar para siempre. "Me volví loca, quería descansar porque no era justo lo que yo estaba viviendo", fueron parte de sus palabras.

Las infidelidades que Rosa Benito habría perdonado

Rosario Mohedano ha reconocido que no es capaz de señalar un único motivo como detonante de la separación. "Pasaron muchísimas cosas. Muchas, muchas, muchísimas cosas. O sea, lo raro era que esa relación siguiese a flote. Eso era lo difícil", ha afirmado.

Sin embargo, al ser preguntada por lo que Rosa Benito habría perdonado y lo que no, Rosario ha ofrecido una respuesta reveladora sobre las infidelidades: "Cuando he hablado con mi madre, en las infidelidades, si no se hubiesen hecho públicas, yo creo que mi madre las hubiese perdonado porque había perdonado otras antes". La hija del matrimonio ha añadido que su madre le ha trasladado directamente esa idea: "Ella me ha dicho que si se hubiese comportado de otra manera, si no se hubiese hecho público, ella lo hubiese perdonado porque ella ha sido muy feliz con mi padre".

Rosario también ha abordado el impacto de la ruina económica en la relación. "Mi madre ha tenido que hacer muy mucho para tener que pagar mucho dinero todos los meses sin ayuda de la otra parte, que es la de mi padre", ha explicado, señalando que las deudas han sido algo que a Rosa Benito le ha costado perdonar, aunque ha matizado que "a la larga también lo hubiera perdonado si él se hubiese volcado también y hubiese actuado de otra manera".

Rosario Mohedano recuerda cómo vivió el divorcio de sus padres

Pese a la dureza de los motivos que han rodeado la separación, Rosario Mohedano ha querido dejar claro que guarda un buen recuerdo de la relación de sus padres. "Saltó y se rompió una relación que yo he vivido maravillosa", ha confesado. Ha recordado además cómo su madre siempre hablaba con admiración de Amador Mohedano:

"Mi madre siempre se le llenaba la boca hablando maravillas de mi padre y diciendo 'vosotros volaréis, pero yo con quien me voy a quedar es con mi marido, que es al que elegí y al que quiero para toda la vida'". Rosario Mohedano ha cerrado su reflexión con una lectura conciliadora sobre lo que falló entre sus padres: "Yo creo que la actitud, el afrontar algo, es el truco para que salgan bien las cosas y, por lo que fuera, no era el momento. Uno estaba más dolido, la otra reprochaba más".

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