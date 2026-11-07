El emotivo mensaje de Rosario Mohedano a Rocío Flores tras escuchar su duro testimonio: "Qué fuerza tienes y que bien amueblada tienes la cabeza"

Rosario Mohedano se ha pronunciado sobre el duro testimonio de Rocío Flores en el que la joven aseguraba que no esperaba nada de nadie, ni de su tía Gloria ni de su tío Amador. Las palabras de Rocío Flores han conmovido a Rosario, que no ha podido ocultar su pena al escucharlas y ha querido dedicarle un emotivo mensaje de apoyo.
"Qué pena que no espere nada de nadie. Es una de las cosas que más me dolió cuando vi esa entrevista", ha confesado Rosario Mohedano visiblemente afectada. "Que una persona con veintipocos años no espere nada del ser humano... Yo, fíjate, a mis hijos lo que les digo es que es verdad que la vida no es fácil, pero hay que confiar en el ser humano porque hay gente buena y hay gente que te ayuda a tirar para adelante", ha añadido.
Rosario ha reconocido que fue "una de las últimas" en aparecer en la vida de Rocío Flores, ya que esta vivía en Málaga. Aun así, ha explicado que ella también atravesaba un momento complicado: "Yo me he preocupado y me he ocupado de lo que tenía que afrontar, que era mucho. Acordaros que a mí me estaban dando por todos los lados también públicamente. Tenía que hacer fuerza para levantarme de la cama y tirar para adelante".
Pese a esas dificultades, Rosario ha relatado cómo se ha dirigido a Rocío Flores al verla sufrir: "Cuando yo veo a esa niña sufrir, que ya es una mujer independiente, yo le digo algo así como 'qué fuerza tienes, qué bien amueblada tienes la cabeza' aún pasando todo lo que estás pasando. Y si algún día quieres hablar conmigo y que te aclare cosas que te puedo aclarar, aquí estoy".
Según ha contado, ambas han mantenido esa conversación "más de una vez", ya que Rocío Flores tenía dudas sobre su familia materna. "Ella lo que quería era saber de su familia materna, ya que con su madre no había podido descubrir cómo era", ha explicado Rosario, que ha señalado que era "la única que tenía contacto" con Rocío Carrasco, la madre de Rocío Flores.
Rosario Mohedano también ha abordado los rumores que la vincularon sentimentalmente con Antonio David, padre de Rocío Flores, algo que ha negado con contundencia: "A mí me quitaron toda la fuerza cuando llegaron a decir que mi prima Rocío y yo nos habíamos peleado porque yo me había liado con David".
Ha denunciado además que esos mismos rumores también afectaron a Gloria Camila: "Que a una persona que encima es mujer y es familiar de la otra parte nos hagan de menos dando a entender que hemos tenido un lío con David. Yo no he tenido ni un lío con David y, de hecho, no he hablado con David en años", ha zanjado Rosario.
Para cerrar su intervención, Rosario ha reflexionado sobre la protección familiar que, a su juicio, debería haberse dado a Rocío Flores cuando era menor de edad: "Si yo tuviese algún problema gordo con alguno de mis hijos, yo tiraría de mi familia para decirles: por favor, cuida; por favor, habla; por favor, llama; haz porque esa niña no esté sola".