Rosario Mohedano desvela por qué rompió su amistad con Belén Esteban: "Me enteré de algo por Lydia Lozano"

La relación entre Rosario Mohedano y Belén Esteban ha sido uno de los temas abordados en 'De viernes' , donde se ha repasado el origen y la evolución de una amistad que terminó rompiéndose por un episodio que, según la propia Rosario, tiene su raíz en un malentendido económico .

Belén Esteban viajó a la capital italiana junto a unos amigos entre los que se encontraba Rosario y, durante el viaje, Chayo le pidió dinero prestado a Belén para cubrir los gastos . Pasaron los meses y el dinero no fue devuelto, lo que generó un malestar que Belén trasladó a su entorno, pero no directamente a Rosario.

La amistad entre Rosario y Belén Esteban estuvo durante años mediada por Rosa Benito , cuñada de Rosario y figura clave en el vínculo entre ambas. Según ha relatado Rosario, todo comenzó a torcerse a raíz de un viaje a Roma .

El punto de inflexión, según ha contado Rosario Mohedano, fue descubrir la existencia de esa deuda no por boca de la propia Belén, sino a través de Lydia Lozano. Rosario ha explicado que se enteró por la colaboradora de televisión de que supuestamente debía dinero a Belén Esteban, algo que desconocía: "Si tuve alguna culpa fue porque no sabía que le debía dinero. Entonces no podía devolvérselo porque no lo sabía", ha señalado.

Ese descubrimiento indirecto fue lo que provocó su enfado. Rosario expresaba su frustración por no haber sido informada directamente, y contaba a los colaboradores que la cantidad reclamada inicialmente era de 200 euros, pero que después se transformó en 500 euros sin que nadie le explicara el motivo del cambio.

La madre de Rosario, Rosa Benito, llegó incluso a llevar el dinero a la televisión para zanjar el asunto, un gesto que evidenció hasta qué punto la situación se había desbordado públicamente.

La deuda, Lydia Lozano y la ruptura definitiva

El conflicto económico no fue el único frente abierto entre ambas. En paralelo, y tras años de calma aparente, en 2011 Belén Esteban recibió una información sobre el accidente que sufrió Ortega Cano que reavivó el conflicto. Al parecer, en el programa en el que Belén Esteban trabajaba se dijo que Chayo afirmaba que Ortega Cano triplicaba la tasa de alcohol, lo que volvió a enrarecer las relaciones.

Pese a todo, Rosa Benito mantuvo intacta su relación con Belén Esteban durante un tiempo. Ambas compartían un vínculo emocional profundo. Sin embargo, cinco años después, Rosario protagonizó unas declaraciones en una revista que atacaban a Belén, lo que provocó la ruptura definitiva también con Rosa Benito.

Desde entonces, la relación entre Belén y la familia Mohedano ha quedado completamente rota. Así hablaba Rosa Benito recientemente sobre Belén Esteban en 'Supervivientes All Stars': "No la quiero ni por los pasillos. La veo una persona envidiosa, que es lo peor que puede tener un ser humano. Tocó a mi hija, que es lo que yo más quiero. Y para mí, igual que no se puede tocar a su hija, pues a mi hija tampoco".

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