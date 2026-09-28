Sin saber que vuelve a estar de actualidad, los supervivientes han hablado de Belén Esteban en Honduras, más en concreto Rosa Benito y Víctor Janeiro, los que han explicado lo que ha significado en sus vidas.
"Soy de las que cuando no me gusta algo o me duele algo corto y cada uno por su camino. A mí no me aporta nada esa persona", contestaba Rosa Benito a Rubén Torres cuando le preguntaba por Belén Esteban, la que le aseguraba que eran muy amigas, pero que le hizo daño: "Me lo hacen una vez, dos no. Tocó a mi hija que es lo que más quiero, igual que no se puede tocar a su hija, no se puede a la mía".
Rosa ha recordado que llevan cuatro o cinco años sin tener ninguna relación: "Es muy mala, yo sé que hay mucha gente que sabe quién es. Pero me repugna y me produce nauseas hablar de ella, no me gusta. La veo una persona envidiosa que es lo peor que puede tener un ser humano".
Y cree que Belén "ha tenido muchos palmeros a su alrededor que la abalaban" y por eso ella se hacía más fuerte. Mientras ha dejado claro que nunca ha hablado nada de ella, aunque podría: "No he contado nada y sé mucho, si yo he llorado en tu hombro, tú has llorado también en el mío. Y a lo mejor yo he visto más cosas tuyas que tú mías".
Además, la concursante de 'SV All Stars' se ha posicionado claramente en el lado de Jesulín de Ubrique con todo lo que sucedió entre ellos: "La gente empezó a creerla, Jesús nunca habló y su mujer está haciendo lo mismo. Era amiga mía y yo me la creí a ella, ahora que conozco un poco más me da coraje haberme posicionado en una parte y en la otra no porque no la conocía". Destacando lo mal que lo ha tenido que pasar María José Campanario: "Lo ha tenido que pasar muy mal con todo el mundo en su contra".
Asegurando que si se hubiera dado cuenta antes de todo "hubiera quitado a Belén Esteban de su lado", mientras recordaba el momento en el que habló con Jesulín de que no le dejaban ver a su hija: "Me daba una pena... si juegas con un hijo para hacer daño, ¿cómo se puede ser tan cruel en la vida?"
Unas palabras a las que Rosario Mohedano reaccionaba en plató: "Lo ha dicho muy claro, antes tenía que habérsela quitado del medio". Confirmando que llegó a advertir a su madre sobre Belén Esteban: "La respetaba, pero veía por dónde iba a salir".
Confirmando la hija de la superviviente que "han pasado muchas cosas hasta llegar a este punto" en el que está su madre con Belén. Y recordando cómo empezó la mala amistad con la televisiva.