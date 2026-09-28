Sin saber que vuelve a estar de actualidad, los supervivientes han hablado de Belén Esteban en Honduras, más en concreto Rosa Benito y Víctor Janeiro , los que han explicado lo que ha significado en sus vidas.

"Soy de las que cuando no me gusta algo o me duele algo corto y cada uno por su camino. A mí no me aporta nada esa persona", contestaba Rosa Benito a Rubén Torres cuando le preguntaba por Belén Esteban, la que le aseguraba que eran muy amigas, pero que le hizo daño: "Me lo hacen una vez, dos no. Tocó a mi hija que es lo que más quiero, igual que no se puede tocar a su hija, no se puede a la mía".

Rosa Benito, sobre Belén Esteban: "Me repugna hablar de ella"

Rosa ha recordado que llevan cuatro o cinco años sin tener ninguna relación: "Es muy mala, yo sé que hay mucha gente que sabe quién es. Pero me repugna y me produce nauseas hablar de ella, no me gusta. La veo una persona envidiosa que es lo peor que puede tener un ser humano".

Y cree que Belén "ha tenido muchos palmeros a su alrededor que la abalaban" y por eso ella se hacía más fuerte. Mientras ha dejado claro que nunca ha hablado nada de ella, aunque podría: "No he contado nada y sé mucho, si yo he llorado en tu hombro, tú has llorado también en el mío. Y a lo mejor yo he visto más cosas tuyas que tú mías".