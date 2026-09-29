La historia de Yulen Pereira y Jeimy Báez: embarazo, desencuentros y una nueva etapa por su hijo

Supervivientes All Stars 29 septiembre 2026

Nunca llegaron a ser una pareja oficial, pero el tiempo que estuvieron conociéndose fue suficiente para que Jeimy se quedara embarazada. Así ha sido su historia

Gracias a su paso por 'Supervivientes', la vida de Yulen Pereira cambió por completo. Llegó al concurso gracias a su profesión como esgrimista, ha ganado dos medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima, la primera en el año 2014 y la segunda en 2024, tras su paso por el reality, cuando todo el mundo esperaba que dejara de lado su carrera deportiva. No fue así, él ha sabido compaginar ambas facetas en su vida, la de deportista profesional y la de personaje público. Su experiencia en Honduras le abrió muchas puertas y también le hizo vivir una experiencia única junto a Anabel Pantoja, a quien conoció durante el reality y con quien comenzó una relación. Una historia de amor de la que ha hablado en 'Supervivientes All Stars', donde se encuentra ahora repitiendo experiencia: "Cuando salimos de aquí, nos fuimos de viaje, y luego estuvimos mucho más tiempo juntos. Estuvimos octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. En enero estuvo grabando algo de Canarias y en febrero tuvo la gira americana con la tía, con Isabel Pantoja. Estuvimos dos meses sin vernos".

Ese fue un punto de inflexión clave en la relación, porque al reencontrarse ya estaban "bastante cansados los dos", por lo que decidieron separar sus caminos y dar por finalizada la relación. Finalizada esta historia de amor, Yulen optó por vivir el resto de sus relaciones de manera más discreta, incluso cuando las mujeres con las que se le relacionaba también eran conocidas. Así sucedió con Tania Déniz, con quien mantuvo su relación secreta durante meses. También mantuvo una relación con Jeimy Báez. La historia de Yulen Pereira y Jeimy Báez Lo cierto es que en ningún momento fueron una pareja como tal, pero a principios de 2024, Yulen y Jeimy comenzaron a quedar y a verse de manera habitual tras conocerse a través de TikTok. Una relación casual que terminó tal y como empezó, de manera discreta. Él reconocía que tenían muchas cosas en común, pero también diferentes mentalidades, lo que dificultaba una posible relación formal; ella contó que entre ellos no había un compromiso serio, pero que se veían y hacían planes con frecuencia antes de que ella entrara en 'GH DÚO'. Fue precisamente durante el paso de Jeimy por ese concurso cuando todo cambió, porque la joven descubrió, de manera fortuita, que estaba embarazada. "Me enteré a los 20 días de estar concursando en 'GH DÚO', dentro de la casa. Fue porque me encontraba mal y pensaba que era la ansiedad y los nervios porque nunca había concursado en algo así. Pero después empezaron las náuseas y al final pedí una prueba. Hicimos la broma para Marieta y luego pedí un test para mí, la sorpresa es que me dio positivo a mí", contó en '¡De Viernes! ' sobre el momento en el que supo que estaba embarazada.

Cuando estuvo segura de que todo estaba bien, confirmó que estaba embarazada, que sería un niño y que planeaba tenerlo sola. En un momento determinado, se le escapó el nombre del padre y, a partir de entonces, las discusiones públicas con Yulen fueron constantes. El deportista no creía que fuera una buena idea traer un hijo al mundo en ese momento y esas condiciones, y Jeimy decidía tenerlo sola. "Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía. Sola no estoy. No sé qué papel tendrá él más adelante, de momento me encargo yo de todo. No es un drama ni soy víctima de nada", explicaba en ese mismo programa. A raíz de todo esto, la pareja dejaba de hablarse y de tener relación. Más adelante, Yulen confesaba que ella le había bloqueado y que por eso no había sabido nada del futuro bebé durante meses, pero que su intención era hacerse cargo.

Tras el nacimiento del pequeño, Jeimy tomaba la decisión de que su hijo no llevara el apellido de Yulen, que comenzaba un procedimiento judicial para que su paternidad fuera reconocida. Desde el nacimiento del niño, la pareja se ha mantenido distante y la relación entre ellos ha sido tirante, con constantes reproches y diferentes opiniones sobre la manutención y la custodia del pequeño. Sin embargo, parece que el tiempo lo calma todo y, mientras que Yulen estuvo ausente en el bautizo del pequeño, al cumplir su primer año sí que ha podido estar con sus padres.