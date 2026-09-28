Supervivientes All Stars 28 septiembre 2026

Marta ha intentado frenar a Chiqui durante su nuevo enfrentamiento con Ivana, pero Sandra Barneda ha intervenido desde plató

La llegada de Marta Peñate al equipo Luna no ha conseguido rebajar la tensión que ya existía en 'Supervivientes All Stars 2026' entre la capitana e Ivana. Todo lo contrario. Su primer amanecer juntas ha terminado abriendo un nuevo capítulo de su enfrentamiento y hasta unos simples “buenos días” han sido suficientes para volver a encender la mecha entre ellas.

Marta se mostraba molesta porque Ivana había pasado junto a ella sin saludarla y se desahogaba con Omar, a quien animaba a acompañarla para demostrar que ellos sí son “educados”. “Buenos días a todos. Que no les falten los buenos días a nadie”, repetía Marta mientras Ivana interpretaba sus palabras de una manera muy diferente: “Ya empezamos con el rintintín de buena mañana. Ya empieza el show. El show de Marta”. Marta no tardaba en contestar y recordaba que sus nuevos compañeros le habían asegurado que estaría a gusto en el equipo: "Ya estamos pues desde buena mañana poniendo mala cara, que ayer me dijisteis 'no te preocupes, Marta, si vas a estar súper a gusto aquí con nosotros', súper a gusto y no me da ni los buenos días".

Chiqui y Omar toman partido en el enfrentamiento La tensión entre ambas no ha tardado en involucrar al resto del equipo. Mientras Omar se posicionaba junto a Marta, Chiqui salía en defensa de Ivana y bautizaba a su compañera como “la cacatúa Marta”, pero hacía una puntalización intencionada en "caca-túa". Marta, por su parte, terminaba confesándole a Omar que prefería no coincidir con Ivana para evitar nuevos choques: “Creo que coincidir con ella es crear un conflicto, porque creo que es una persona conflictiva”. Arkano, viendo la situación desde fuera, resumía lo que estaba ocurriendo entre ambos bandos: “La tensión está ahí y si no saltan por una cosa van a saltar por otra”. Para él, que Ivana no hubiese dado los buenos días era simplemente la excusa de una tensión que ya venía de antes: “Tenemos la guerra servida”.

De vuelta en la Palapita, Sandra Barneda quería escuchar precisamente a Chiqui después de su comentario sobre Marta. La superviviente explicaba que, a su juicio, sus compañeros siguen siempre las indicaciones de la canaria: “Ella es la que ordena y manda”, aseguraba Chiqui, provocando inmediatamente la reacción de Omar, que negaba sus palabras. Sandra Barneda frena a Marta Peñate En medio del intercambio, Marta intervenía para intentar reconducir la conversación hacia su conflicto con Ivana: “Chiqui, ¿podemos comentar el vídeo Ivana y yo, que somos las involucradas?”, preguntaba. Sandra Barneda reaccionaba al instante: “No, hombre, Marta, no”.