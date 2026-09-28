Supervivientes All Stars 28 septiembre 2026

Yola ha salido en defensa de Asraf y su enfrentamiento con Rosa ha terminado subiendo de tono al aparecer los hijos de la colaboradora en la conversación

La tensión continúa creciendo en 'Supervivientes All Stars 2026' y así lo han demostrado Rosa Benito, Asraf Beno y Yola Berrocal protagonizando uno de los enfrentamientos más duros de la noche. Todo ha comenzado por las diferencias que Rosa mantiene desde hace días con Asraf, pero la entrada de Yola en la conversación ha terminado provocando un agrio cara a cara entre las dos concursantes. Rosa quería aclarar los problemas pendientes con Asraf después de que este se derrumbase y rompiese a llorar y pedía una asamblea de grupo. Tanto ella como Víctor reconocían estar “descolocados” por su reacción y querían evitar que pudiera parecer que sus compañeros le estaban “haciendo la vida imposible”.

Asraf, por su parte, explicaba que había comentarios y comportamientos que le habían hecho daño: “No hace falta insultar para hacer daño”, le recordaba a Rosa cuando esta defendía que no le había faltado al respeto, pero no quería hablar de ello en ese momento. Yola sale en defensa de Asraf y choca con Rosa Benito Desde el principio, Yola se posicionaba al lado de Asraf y aseguraba comprender perfectamente su reacción. Unas palabras que comenzaban a incomodar a Rosa, que quería resolver sus diferencias directamente con él: “Déjame que estamos hablando con él, Yola, cariño”, le pedía. Pero Yola no estaba dispuesta a mantenerse al margen: “Yo sí me creí su forma de llorar”. La discusión continuaba creciendo hasta que Rosa le pedía directamente que no interviniese: “Mira, Yola, que estoy hablando con él, no te metas en la conversación”. “Me meteré donde quiera”, respondía ella.

Ya desde la Palapita, Sandra Barneda daba la palabra a Yola para conocer por qué entendía la postura de Asraf. “Asraf es una bellísima persona. Todo lo que hace y siente lo dice de corazón”, defendía la superviviente, que también recordaba algunos de los comentarios de Rosa que habían molestado a su compañero. Asraf insistía entonces en que no creía que sus compañeros quisieran hacerle “la vida imposible”, aunque sí reconocía sentirse dolido, y era precisamente durante esa explicación cuando Rosa y Yola volvían a chocar. “¡A mis hijos ni los nombres!” El choque comenzaba cuando Rosa procedía a hablar y Yola también intentaba hacerlo. "Déjame que estoy hablando yo", le espetaba Rosa, a lo que Yola rápidamente respondió: “¡A mí no me hables así! ¡Ya vale, Rosa!”, repetía visiblemente molesta. Sandra Barneda quería saber qué había provocado semejante reacción y Yola explicaba que estaba cansada de determinadas formas de dirigirse a los demás. Para argumentarlo, hacía referencia a un comentario de Rosa: "Estoy harta de que siempre tiene maneras de hablar que son como muy así. Y dice: 'Mira, no, es que yo hablo así a mis hijos', y no, perdona, mi madre jamás me ha tratado así”.

Estas palabras hacían saltar inmediatamente a Rosa. “¡A mis hijos ni los nombres!”, exclamaba repetidamente mientras Yola trataba de aclarar sus palabras. “Vale, pues yo no los nombro”, respondía esta, pidiéndole además que no la señalase: "¡No me señales! Eres tú la primera que me dices: 'Es que yo trato así a las personas'. Y he de decir que mi madre jamás me ha tratado así, mi madre siempre con amor, cariño y respeto. Jamás me grita y me dice cosas así con déspota y con esa forma. ¡Hombre, ya vale!". Rosa explicaba entonces por qué la referencia le había molestado tanto. “No permito que se hable así. He dicho que yo cuando tengo un genio por un problema, por unas cosas, yo a mis hijos, mis hijos que los he parido yo y es lo que yo más quiero en el mundo, les puedo decir 'callaros que voy a hablar', pero yo a mis hijos, y tú estas viendo a mi hija, los tengo supereducados”, defendía. Yola no entendía la reacción: “¿Pero qué tiene que ver eso con lo que yo he dicho?”. Según explicaba, su crítica no estaba dirigida a los hijos de Rosa, sino a las formas que esta utiliza durante algunas discusiones. Algo que Asraf también apoyó: "No puedes mandar a callar a la gente. Lo hemos visto todos eso, ¿no? ¿Lo habéis visto todos?".