Rosa Benito se ha enfrentado al 'puente de las emociones' en 'Supervivientes All Stars 2026' , en el que ha repetido en varias ocasiones que su gran motor son sus cuatro hijos y en el que se ha sincerado como nunca antes acerca de su divorcio con Amador Mohedano . La alicantina ha destacado que el hermano de Rocío Jurado, para la que ha tenido unas palabras llenas de cariño por el vínculo que las unió durante tantos años, ha sido el gran amor de su vida y que quería envejecer con él, por lo que le apena que no haya sido así.

La colaboradora de televisión ha comenzado recordando los momentos bonitos de su vida, como su vínculo con su madre y su hermana pequeña, así como el momento en el que conoció a Amador Mohedano. "Era guapo a rabiar, iba vestido de negro", ha rememorado Rosa, que ha añadido que eran muy jóvenes cuando se conocieron porque ella tenía 20 años y él, 23.

Ha explicado que siempre supo que quería ser madre y que estaba dispuesta a ser madre soltera, pero que apareció Amador en su vida y formaron una familia con cuatro hijos. Rosa ha recordado que tuvo a su cuarto hijo con 41 años, cuando sus hijos mayores, los mellizos Fernando y Rosario, ya tenían 18 años y que él ha sido un gran pilar para ella: "Siempre ha estado conmigo, me cuida muchísimo". Otro gran apoyo en su vida fue su cuñada, Rocío Jurado, a la que ha definido como una hermana y su confidente.

La deuda con Hacienda

Rosa Benito ha resaltado que con el dinero que ganó en 'Supervivientes 2011' pagó 189.00 euros para que sus hijos pudieran recibir la herencia de Rocío Jurado: "Creyendo que iría algo para mis hijos, pero hasta eso se lo llevó Hacienda, fue todo horroroso, me da rabia porque ese dinero podría tenerlo yo para mí y para mis hijos... Yo creía que ese dinero iba a ser para un patrimonio que su padre iba a guardar, pero no fue así".

"Cuando vine de 'Supervivientes' me encuentro con que tengo una deuda porque no pagaron mis impuestos de 423.000,64, a día de hoy estoy a pagando, pero la estoy pagando a plazos", ha añadido la colaboradora, dando detalles concretos de su deuda con Hacienda.

Su divorcio con Amador Mohedano

Ha destacado que, para ella, la deuda fue menos dolorosa que descubrir que su marido "estaba con una y con otra", lo que le motivó a solicitar el divorcio y comenzó entonces en el período más complicado de su vida: "Yo pasé por una clínica mental porque no entendía cómo una persona que me quería recuperar podía estar engañándome con otras mujeres".

Rosa Benito no ha podido contener las lágrimas al relatar ese duro momento: "No lo entendí, me volví loca, quería descansar porque no era justo lo que yo estaba viviendo". Ha añadido que su familia fue la que le sostuvo y le ayudó en aquella situación.

La reacción de Rosario Mohedano

Su hija ha estado siguiendo con mucha emoción desde plató el 'puente de las emociones' y ha recordado que ella fue uno de sus apoyos en el momento más duro de su vida. Rosario Mohedano le ha contado a Sandra Barneda que se llevó a su madre de gira con ella y que durante casi tres años vivieron grandes momentos juntas, en las que la música les ayudó mucho.