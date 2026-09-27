La nueva vida de Damián Quintero tras retirarse del kárate: todos sus proyectos

Es bastante probable que Damián recuerde ese año con especial emoción porque su paso por 'Supervivientes' es solo una pequeña parte de lo mucho que le sucedió y cambió su vida en ese año . En febrero nacía su hija, Catalina (o Cata, como la llaman de manera cariñosa, un nombre que puede ser también un guiño a su profesión, porque se denomina kata a un ejercicio de kárate), por lo que su año empezó de manera maravillosa. Tras su paso por Cayos Cochinos, recuperó la forma física para participar en noviembre en la que sería su última competición .

Fue en el año 2025 cuando Damián Quintero participó en 'Supervivientes', una experiencia que le marcó y que no pudo disfrutar hasta el final, pero por muy poco. No es raro que, con su espíritu competitivo, ante la posibilidad de regresar y demostrar que puede ser el ganador , lo haga, y para eso ' Supervivientes All Stars ' es la mejor de las oportunidades.

No fue una despedida fácil, "Competí lesionado con un desprendimiento en el tendón semitendinoso de la rodilla. Tuve que competir infiltrado", explicó tras su despedida, tal y como recogieron en medios deportivos como 'Sport'. "Llegué con la frustración por no llegar bien, pero revertí la situación y salí a competir". No quiso decepcionar a todos los que confiaban en él, ni a su familia y amigos, ni a la federación y patrocinadores. Esta fue su última kata y comenzaba así una nueva etapa de su vida.

La nueva vida de Damián Quintero tras retirarse del kárate

Quienes solo conocen a Damián por su concurso en 'Supervivientes' puede que no sean del todo conscientes del nivel que ha tenido como deportista a lo largo de las dos décadas que ha estado en activo. Su palmarés no solo es envidiable, sino que es complicado de superar, aunque no imposible. A lo largo de su carrera ha acumulado 131 medallas: 92 internacionales y 39 nacionales.

Una vez retirado de la competición, no parece que Damián tenga intención de dedicarse a aquello que estudió, ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid. Es bastante más probable que aproveche todo lo que aprendió en el máster en Gestión Deportiva que hizo más adelante. Él mismo habló de los planes que tenía una vez retirado y lo cierto es que planeaba tomarse las cosas con calma, disfrutar al máximo su vida familiar y, sobre todo, no perderse detalle de la vida de su peque, que cada día aprende cosas nuevas.

Aunque de una manera un poco diferente, el deporte sigue siendo parte de su vida, de su día a día, porque no ha dejado de entrenar, aunque de una manera más relajada, pero también de sus planes profesionales. Nunca tuvo en su mente pasar a ser entrenador, pero esa no es la única opción disponible. "Yo creo que lo del COE no es una despedida, es un hasta luego", decía en 'Onda Cero'. "Estoy encantado, a lo mejor, de entrar en la Federación y apoyar al equipo, creo que ahora lo puedo comunicar de otra manera desde el punto de vista de la gestión".

Siguen en marcha planes que arrancaron hace tiempo, como los métodos de entrenamiento para estar en forma y aprender kárate de la mano de un profesional, y que pueden adquirirse a través de su página web. Un entrenamiento online que vio la luz nada más retirarse y que es todo un orgullo para él: "Se cierra una etapa en la máxima competición, pero se abre otra igual de emocionante: Enseñar todo lo que aprendí en el camino. Ser el número 1 no fue casualidad. Fue trabajo, constancia, sacrificio y mentalidad", escribía en sus redes sociales el día del lanzamiento.