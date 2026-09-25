Supervivientes All Stars 25 septiembre 2026

La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha hablado de Hugo Sierra, padre de su hija, y ha reconocido que, aunque han vivido muchas tensiones, ahora mantienen una buena relación

Un desencuentro con Omar ha hecho que Ivana Icardi haya terminado hablando de una de las personas más importantes de su paso por 'Supervivientes': Hugo Sierra. La argentina conoció al uruguayo durante la edición de 2020, comenzó con él una historia de amor y poco después tuvieron a su hija. La relación terminó tiempo después y, en un inicio, no fue todo lo cordial que les hubiera gustado.

Al escucharla hablar del uruguayo, Jorge Javier Vázquez ha querido saber en qué punto se encuentra actualmente su relación. La superviviente no ha esquivado la pregunta y ha reconocido que, aunque hubo momentos complicados, la situación entre ambos ha cambiado mucho con el paso del tiempo. "La verdad que al principio fatal", ha comenzado confesando Ivana, que ha desvelado finalmente que ahora todo es diferente: "Hemos ido limando asperezas y estamos bien, así que espero que siga así". Jorge Javier, que también conoció de cerca al uruguayo durante su paso por el reality, ha asegurado que le "cae bien" y ha querido mandarle un saludo. Ivana también se ha sumado, demostrando que, efectivamente, su relación ya está lejos de las desavenencias que vivieron tras su ruptura: "Le mandamos un saludo a Hugo y a mi niña, que está con él".

Ivana recuerda su historia con Hugo tras su enfrentamiento con Omar La conversación sobre Hugo Sierra ha surgido en uno de los momentos más tensos que está viviendo Ivana en 'Supervivientes All Stars 2026'. La argentina mantiene un fuerte enfrentamiento con Omar Sánchez y una de sus últimas discusiones ha terminado salpicando a sus respectivas relaciones del pasado. Todo comenzó después de que Omar reprochase a Ivana que, según él, se había relacionado sentimentalmente con compañeros de realities. Un comentario que sentó especialmente mal a la concursante, que recordó que precisamente en 'Supervivientes 2020' conoció a Hugo y que de aquella historia nació su hija. "Yo me enamoro y hasta tuve una hija, a mucha honra", llegó a decir durante el enfrentamiento. Unas palabras que Omar interpretó como un ataque relacionado con su deseo de ser padre y que terminaron provocando una discusión todavía mayor entre ambos. Ya en la Palapa, Ivana ha querido aclarar el sentido de su comentario. Según ha explicado, en ningún momento pretendía atacar a Omar por no tener hijos, sino responder a las acusaciones sobre sus supuestas "carpetas" dentro de los realities: "La carpeta me salió más o menos porque al final terminamos dejándolo, pero tengo a mi hija, que es lo más bonito de mi vida".