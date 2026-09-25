Supervivientes All Stars 25 septiembre 2026

La concursante no ha podido contener las lágrimas ante la posibilidad de abandonar 'Supervivientes' y ha confesado que siente que todavía no ha mostrado todo lo que puede dar

La posibilidad de que su aventura en 'Supervivientes All Stars 2026' pudiera terminar ha hecho que Yola Berrocal se venga completamente abajo. La concursante no ha podido contener las lágrimas durante la gala al pensar que podría ser ella quien tuviera que regresar a España y ha terminado confesando a Jorge Javier Vázquez una de las preocupaciones que más le están pesando estos días: siente que todavía no ha conseguido mostrarse tal y como es.

"No me quiero ir", ha respondido entre lágrimas cuando el presentador le ha preguntado qué le pasaba. El público no ha tardado en reaccionar coreando su nombre y Yola, muy emocionada, ha agradecido todo el cariño y ha querido explicar el motivo de su tristeza: "Era mi sueño estar aquí en 'Supervivientes' y la verdad que he hecho muy pocos vídeos, lo siento", ha reconocido. Una preocupación que le ha llevado a recordar su etapa en 'Crónicas Marcianas' y la personalidad espontánea que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión. "Si me quedo voy a intentar darlo todo y dar esa chispilla que decías que tenía en 'Crónicas Marcianas", le ha prometido a Jorge Javier. Jorge Javier intenta levantar el ánimo a Yola El presentador no ha querido ver a Yola tan abatida y ha tratado de hacerle entender que nadie ha dicho que haya perdido su personalidad. Pero ella ha querido explicarse: "Estoy hecha polvo porque era mi sueño". Yola ha recordado también una conversación con sus padres, que le advirtieron de la dureza de la aventura, pero eso era, según ella lo que buscaba: "Cuanto más duro, más fuerte me voy a hacer. Más crecimiento personal".

Pero su preocupación iba más allá: "Si no sale ni un vídeo, entonces claro, parezco muy sosa", ha lamentado, añadiendo que considera que hablar poco durante las palapas puede estar jugando en su contra y ha prometido cambiar: "Esta chispa, si me quedo, la voy a encender". Jorge Javier ha decidido ponerla a prueba inmediatamente y le ha regalado 30 segundos para hablar de la felicidad. Y Yola no se lo ha pensado: "La felicidad es intentar coger lo positivo de todo lo que ves. Por ejemplo, aquí podemos ser felices, cogemos lo bonito que hay, lo que huele la naturaleza, las personas. La felicidad es algo increíble que es que es lo que hemos venido aquí a vivir. Hemos nacido para ser felices y en esos pequeños detalles, en esas pequeñas cositas, todos deberíamos ser felices".

Yola enfada a su equipo por su actitud La superviviente también está atravesando días complicados en la convivencia. La falta de espacio para descansar ha terminado provocando un nuevo choque entre sus compañeros después de que volviera a quedarse apartada mientras los demás estaban tumbados. La imagen no ha gustado nada a Marta Peñate, que ha insistido en buscarle un hueco: "Me siento mal viéndote ahí", le ha confesado, recordándole que el día anterior una situación parecida sí había terminado afectándole.