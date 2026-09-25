Supervivientes All Stars 25 septiembre 2026

El presentador ha reaccionado al monumental enfado de Marta con Ivana y ha tirado de ironía ante sus quejas: "Se está extendiendo el espíritu Pantoja"

El cambio de equipos de los capitanes en 'Supervivientes All Stars 2026' ha caído como una auténtica bomba para Marta Peñate. La concursante ha tenido que despedirse del grupo con el que inició la aventura y con el que se sentía muy cómoda y unida, para comenzar una nueva etapa junto a otros compañeros con los que no se lleva nada bien, entre ellos, Ivana Icardi, con quien ha protagonizado varios enfrentamientos.

La actitud de Marta no ha pasado inadvertida para Jorge Javier Vázquez que ha querido saber qué le sucedía a la canaria al verla pasar por todo tipo de estados de ánimo durante la gala: "Te has puesto cabreada, a llorar, cabreada, rabiosa... De todo. Has pasado por todo el arco emocional existente en la psique humana". Marta ha explicado, molesta, que no entiende que algunos de sus compañeros consideren que el buen ambiente que mantenía con su ahora antiguo equipo se debiera a que le tienen miedo y ha recurrido a la ironía para defenderse: "Que hablen con mi novio porque a lo mejor duerme conmigo con una pistola en la cama", ha soltado. Una frase que Jorge Javier ha recogido entre risas: "Recordemos que tu novio es italiano", ha bromeado el presentador mientras tarareaba la conocida melodía de El Padrino. El enfrentamiento de Marta Peñate e Ivana Icardi Las bromas han dado paso rápidamente al verdadero problema cuando Jorge Javier le ha preguntado quién es la persona de su nuevo equipo que peor le cae y Marta no ha dudado: Ivana Icardi. "No como una patada, como ocho patadas en el estómago", ha asegurado.

Marta ha dicho no entender el cambio de actitud de Ivana, porque ambas habían mantenido una buena relación antes de coincidir en Honduras. Ivana, sin embargo, ha explicado que el problema está precisamente en la convivencia. Según la argentina, Marta lleva mal que alguien no comparta su opinión o que cuestione su comportamiento: "Como no le bailes el agua y no opines como ella...". Jorge Javier tira de ironía con Marta: "El espíritu Pantoja" La discusión ha ido subiendo de tono hasta que Jorge Javier ha intervenido con una reflexión que la canaria no ha visto venir: "Marta, me está llamando la atención porque yo creo que se está extendiendo el espíritu Pantoja", ha comenzado diciendo el presentador, que no se ha quedado ahí: "Tú al final lo que quieres de todo el mundo es sumisión perpetua, que a todo el mundo le caigas bien". Chiqui se ha sumado apuntando que, si alguien lleva la contraria a Marta, inmediatamente pasa a convertirse en "mala". La canaria, lejos de quedarse callada, ha vuelto a responder con ironía: "Es que mi novio es sumiso, de verdad".