Supervivientes All Stars 27 septiembre 2026

'La liga de nominados' con sus dos pruebas deja a la salvada de la lista de nominados de esta semana

Una nueva 'Liga de los nominados' llegaba a la noche de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Arkano, Asraf Beno, Ivana Icardi, Yola Berrocal y Yulen Pereira como nominados provisionales y teniendo la oportunidad con estos juegos de salir de la lista definitiva. En la primera prueba, los cinco nominados provisionales luchaban en 'Némesis' por conseguir las dos plazas del juego final para conseguir esta ansiada salvación. En un épico y muy luchado juego en el que el equilibrio era lo que más ponían a prueba eran Yola Berrocal e Ivana Icardi las que conseguían clasificarse cuando Yulen Pereira era el último en caer.

El duelo de Yola Berrocal e Ivana Icardi por la salvación en 'la liga de nominados' Con las dos nominadas clasificadas para 'El camino de Nerea', un juego en el que Ivana y Yola Berrocal iban a enfrentarse a su memoria e intuición en una recorrido que iban a tener que atravesar a ciegas y memoriza figuras que estaban al otro lado para después tener que replicarlas. Siendo la que menos tiempo tardarse en conseguirlo la que se libraba de la nominación.

Muy concentradas y a toda velocidad empezaban ambas, pero con dos estrategias diferentes. Iban pasando los minutos y las dos supervivientes estaban muy igualadas, lo que recalcaba María Lamela: "Están haciendo el mismo movimiento en el mismo punto del juego". Pero había un momento de la prueba en la que Yola Berrocal cogía la delantera y daba la sorpresa al terminar el juego sin titubear mientras María Lamela le confirmaba ser "la ganadora" al haber completado esta estructura completamente replicada a la que tenía de referencia. Yola Berrocal no podía esconder su alegría y dedicaba lo conseguido a sus seres queridos. Momento en el que Sandra Barneda le felicitaba por haberse salvado de la nominación: "Lo has hecho increíble, qué velocidad y a la primera, qué agilidad".