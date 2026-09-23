Un desempate decidido por el líder y una clara posición de las chicas del 'equipo luna': así han sido las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

Supervivientes All Stars 24 septiembre 2026

Omar Sánchez y Damián Quintero se han convertido en los líderes de esta semana

Una semana más han llegado las nominaciones a 'Supervivientes All Stars', donde los capitanes y los líderes han tenido mucho que decir.

Tras un durísimo juego de líder, Omar Sánchez y Damián Quintero se han convertido en los líderes de esta semana y esto les daba el poder de la inmunidad y de la nominación directa a uno de sus compañeros. Así han sido las nominaciones del 'equipo sol' Rubén Torres, como ganador del juego de capitanes se ha convertido una semana más en capitán del 'equipo sol' que ha cambiado en el juego de localización, tomaba su decisión de salvar directamente a alguien: "No conozco a mucha gente, pero me gustaría salvar a una de las dos mujeres, tengo la sensación de querer protegerlas y voy a salvar a Rosa, creo que tiene mucho que aportar". Gesto que la salvada agradecía con emoción. Y así empezaban las nominaciones del grupo:

Rosa Benito: voy a nominar a Asraf porque no me ha gustado la actitud que ha tenido sobre mí, yo he ningún momento le he dicho que la muñeca era él, yo respeto al ser humano sea de la condición sexual que sea. Asraf Beno: voy a nominar a Víctor, iba a nominar a otros compañeros y se han salvado, le nomino a él porque no me está gustando eso de que hable por detrás y no me diga cosas a la cara. Albert Barranco: nomino a Yola porque estos días está bastante con Asraf, para mi forma de ver está un poco apartada del grupo y es con la que menos trato estoy teniendo. Yola Berrocal: voy a nominar a Víctor porque no quiero nominar a Barranco, entonces ha sido por eso, solo me quedan dos personas. Víctor Janeiro: a Asraf, aunque no me había imaginado nunca tener que nominarlo porque he congeniado con él muy bien, pero en las broncas que estamos teniendo hay veces que no le comprendo, no acepta bien las discusiones. Me sorprende su actitud.

Al haber un empate entre Asraf Beno y Víctor Janeiro, Damián Quintero como líder decidía dejar a Asraf como nominado. Y su nominación directa era para Yola Berrocal: "El otro día me discutió una cosa que malentendió y porque es una jabata que casi me gana en la prueba y eso no lo puedo permitir". Algo a lo que reaccionaba ella: "Me da la sensación de que siempre que salgas como líder me vas a nominar, intentaré ganar la próxima vez". Aunque él le pedía que "no se lo tomase a mal". Las nominaciones del equipo luna Marta Peñate, como capitana del 'equipo luna' y tras perder contra Rubén Torres en el juego, tenía que decidir nominar de manera directa a Arkano y daba sus razones: "Si fuera concursante nominaría a Ivana hasta que saliera ella o yo, pero como no lo soy voy a nominar a un chico, ya han salido dos mujeres y me gustaría dividir un poco. Arkano, lo siento mucho, te tengo que nominar". Y así comenzaban las nominaciones del equipo:

Chiqui: nomino a Yulen por descarte, por no nominar a las mujeres, no tengo nada en contra de él. Yulen Pereira: voy a nominar a Ivana por la bronca que tuvo el otro día con Omar. María Jesús Ruiz: nomino a Yulen, aunque no le iba a nominar esta semana, pero no se puede nominar ni a Arkano ni a Omar, lo siento mucho. Arkano: nomino a Chiqui porque me tiene saturadísimo. Ivana Icardi: voy por la tercera consecutiva a Yulen porque quiero que se vaya un chico, ya tantas chicas no. Yulen Pereira se ha convertido en el nominado del grupo y Omar Sánchez, como líder, nominaba de manera directa: "A Ivana por las disputas que he tenido con ella esta semana".