Laura Cuevas, antes de 'Supervivientes All Stars': su vida en Cantora, el divorcio y su actual situación económica

Supervivientes All Stars 24 septiembre 2026

Laura Cuevas se dio a conocer por su vinculación con los Pantoja y su relación con Cantora, pero ahora su vida ha cambiado mucho, en algunas cosas a mejor

Ser reserva de un concurso como 'Supervivientes All Stars' implica que es probable no llegar a ser participante como tal y quedarse con las ganas. La mala suerte de Alma Bollo se convirtió en fortuna para Laura Cuevas, que pudo sustituirla cuando la joven abandonó su aventura en Honduras por problemas de salud. Cuevas llegaba con la firme intención de aprovechar al máximo la oportunidad y lo dejó claro desde el principio. Formar parte de esta experiencia es para ella una gran suerte porque le permite demostrarse a sí misma y a todos los demás que puede llegar más lejos que la vez anterior y también hacer mejor concurso, algo que se proponen todos los concursantes. Una nueva estancia en la isla con nuevos compañeros, nuevos retos y una nueva posibilidad de regresar a España como ganadora de un concurso de supervivencia que no deja a nadie indiferente.

El pasado de Laura Cuevas: su vida en Cantora Laura Cuevas es conocida por su vinculación a la familia Pantoja, más concretamente porque, por ser la hija del mayoral de Cantora, tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con ellos, lo que le hizo no solo conocerles, sino también compartir muchos momentos con la familia, lo que le ayudó a poder sentarse en un plató de televisión y contar una nueva versión sobre los Pantoja. El recuerdo que guarda de la finca es muy positivo, tal y como contaba en '¡De lunes a viernes!' así lo afirmaba: "Cuando volví a entrar allí, la verdad es que se me cayó el alma al suelo y realmente es donde tengo los mejores momentos de mi vida". Sin embargo, su salida de allí fue todo menos idílica, algo que también desvelaba durante el programa.

La propia Isabel Pantoja fue quien le dio la noticia y lo hacía "Un viernes a las once y media de la noche diciéndome que el domingo nos teníamos que ir porque el lunes entraba gente nueva". Fue una decisión que nadie en la familia entendió y que les llevó a tener un duro enfrentamiento con la tonadillera. "Mi madre fue allí para decirle que no le parecía bien cómo se habían hecho las cosas y tuvieron una bronca bastante caliente". También fue lo que propició que Laura acabara contando en televisión todo lo que había vivido en la famosa finca. Con el tiempo parece que prefiere quedarse con lo bueno, como sucedía durante su regreso a la finca de la mano de Santi Acosta. Allí caminó por lugares donde había pasado buenos momentos y recordó algunas anécdotas, aunque las que más llamaron la atención de los colaboradores fueron las relacionadas con Kiko Rivera, que es más o menos de su edad.

Al pasar por el cuarto de Kiko, recordaba que pasaba allí todo el tiempo que podía, aunque no le dejaban quedarse a dormir, porque allí reunía Kiko a todos sus amigos. "La flojera de Kiko siempre ha llegado a límites estratosféricos y nos ha dado unos momentazos buenísimos", señalaba recordando el carácter del cantante, de quien también señaló que en invierno "se podía pegar un mes, mes y medio sin ducharse". Antes de 'SV All Stars': su divorcio y su actual situación económica Su paso por 'Supervivientes' fue un momento importante en la vida de Laura Cuevas, por todo lo que supuso para ella, pero también porque durante su estancia en la isla tuvo que afrontar la grave crisis de su matrimonio. Los problemas de la pareja fueron más que evidentes cuando, estando Laura concursando, recibió la visita de su marido y acabó en una amarga discusión, en lugar de un plácido encuentro, como suele ser lo habitual. Deslealtades, crisis y continuos enfrentamientos hacían que el matrimonio de Laura Cuevas y Carlos Calderón llegara a su fin. La pareja firmaba el divorcio en julio de 2025 delante de todo el mundo en el plató de 'De viernes' y lo hacían en un ambiente en el que la tensión y la hostilidad eran la norma. Laura llegaba a decir que "Este día es más feliz que el día de mi boda".