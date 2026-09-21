Supervivientes All Stars 21 septiembre 2026

La concursante, que continúa recuperándose en Sevilla, ha entrado en directo en 'Conexión Honduras' y ha confesado que está pasando por unos días más complicados de lo esperado

Un intenso dolor de cuello y espalda hicieron que Alma Bollo tuviera que poner fin a su aventura en 'Supervivientes All Stars 2026' antes de lo previsto. La concursante, tras comenzar a sentir fuertes dolores, así como sentirse mareada, fue evacuada y atendida por el equipo médico del programa, que tras realizar las pruebas pertinentes, tomaba una firme decisión: Alma debía abandonar el reality. "Tras realizar las pruebas pertinentes se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello, se va a proceder a su traslado a España", anunciaba Sandra Barneda la pasada semana, también en 'Conexión Honduras'. Así, por prescripción médica, Alma regresaba a España para iniciar el proceso de recuperación.

¿Cómo está Alma Bollo tras abandonar por prescripción médica? Ahora, una semana después de su salida, Alma ha reaparecido en directo para contar actualizar su parte médico y contar cómo se encuentra, asegurando que todavía atraviesa días complicados. Desde su casa de Sevilla, la exconcursante conectaba en directo con Sandra Barneda, que quiso interesarse por su estado tras conocer que su recuperación no estaba siendo tan sencilla como esperaba. Alma reconocía que los últimos días no habían sido fáciles: "Pensaba que iba a mejorar con el tiempo que ya llevaba aquí", explicaba, antes de detallar los síntomas que todavía continúa experimentando: "Ha sido un fin de semana difícil, de estar todo el día mareada, sin saber dónde estoy, con mucha fatiga".

"Ojalá pudiera estar allí concursando" La hija de Raquel Bollo continuaba explicando que está siguiendo el proceso indicado por los médicos, por lo que entiende que, aunque la recuperación está siendo lenta, "forma parte del proceso". Además, se mostró muy apenada de que experiencia en el reality más extremo de la televisión se hubiera tenido que acabar por unas circunstancias que escapan a su voluntad. Alma, que había llegado a Honduras con muchas ganas de competir y demostrar su fortaleza, tuvo que despedirse del concurso cuando apenas había comenzado todo. Precisamente por eso, la concursante admitía que le habría gustado continuar junto a sus compañeros: "Ojalá pudiera estar allí concursando y demostrando todas las ganas que tenía de estar allí", reconocía. Sin embargo, Alma, resignada, asumía la situación y explicaba que ahora está centrada en recuperarse: "Los planes nunca salen como una quiere y pues aquí me encuentro". Además, también quiso dejar claro que, aunque no pueda acompañar a sus compañeros desde Honduras, sigue pendiente de todo lo que ocurre en el concurso. Antes de despedirse, Alma ha explicado que, pese a no encontrarse bien y sentirse apenada por la forma en la que había acabo su aventura, sentía que debía reaparecer públicamente para explicar cómo se encuentra: "Sabía que tenía que hacer esto, porque no estoy muerta ni de parranda", bromeaba.