Este domingo por la mañana saltaban las alarmas en 'Supervivientes All Stars' después de que Alma Bollo tuviese que ser evacuada de urgencia el pasado viernes y todos los seguidores del reality más extremo de la televisión contaran las horas para que la gala diese comienzo a las 22:00 horas en Telecinco y saber qué ocurría con el futuro de la hija de Raquel Bollo. Pues bien, ya sabemos qué le ha pasado y, además, Sandra Barneda ha comunicado lo que el equipo médico ha decidido en cuanto a su continuidad.
Antes de nada, Alma Bollo ha confesado estar muy triste por toda esta situación. Y no es para menos: en plena noche, la joven apenas se podía levantar con una cara de sufrimiento que lo decía absolutamente todo: "Me duele el cuello mucho", señalaría, con el equipo médico de 'SV' siempre pendiente de ella.
Una vez levantada, Alma sentiría muchos mareos, sin ninguna explicación y con más preguntas que respuestas. "No me quiero ir", diría Alma ya en el cuarto médico de 'Supervivientes All Stars'. Finalmente, Alma sería evacuada, a pesar de su insistencia por no querer irse, y acabaría con un collarín a la espera de saber durante la gala qué ocurría con su continuidad en el programa.
Ya en el ecuador del programa, Sandra Barneda ha conectado con Alma Bollo y con sobre en mano, ha procedido a comunicar la decisión del equipo médico con su respectivo parte: "Llega el momento. Se acabó la espera".
"Alma Bollo fue evacuada de la playa el pasado viernes tras presentar molestias en cuello y espalda. Tras realizar las pruebas pertinentes se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello, se va a proceder a su traslado a España", ha comunicado Sandra Barneda.
Alma Bollo se ha llevado las manos a la cara y se ha roto por completo, sin poder articular apenas ninguna palabra. Un fuerte aplauso del público llegaba hasta a Honduras, pero Alma no ha sido capaz de contener la emoción.
Raquel Bollo, conectada y presenciando todo este momento, le ha intentado levantar el ánimo: "La salud es lo primero y si los médicos dicen que no puede ser, no puede ser. Ya te dará la vida la oportunidad de volverlo a hacer. La vida sigue", le ha dicho una Raquel Bollo sufriendo también mucho por la situación de su hija.
"En la vida a veces ocurre esto, que no cumple con los sueños que uno desea y tu sueño era seguir en 'Supervivientes' y darlo todo. Lo siento muchísimo Alma. Ánimo... estoy convencida de que habrías hecho un concurso maravilloso", ha indicado Sandra Barneda.
Antes de conocer la decisión del equipo médico, Alma ha contado cómo ocurrió exactamente todo. En primer lugar, la ya exconcursante ha señalado que se despertó en un primer momento con un fuerte dolor de cuello, pensando que tan solo había sido una mala postura.
A la mañana siguiente, el dolor se mantuvo ahí, pero Alma hizo vida normal en Honduras, hasta que en un momento dado se agachó para coger un saco y se mareó muchísimo: "Notaba que cada vez me encontraba peor, pero pensaba que era una postura... le comenté mi malestar al inspector y, tras tumbarme, me probé. Las piernas me hormigueaban y me asusté".
"Me empecé a encontrar muy mal. Tenemos un equipo maravilloso que me han cuidado y atendido al 100%. Son los mejores", ha destacado Alma Bollo.