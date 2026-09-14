Supervivientes All Stars 14 septiembre 2026

La hija de Raquel Bollo pone punto y final a su aventura en Honduras cuando apenas ha cumplido una semana de concurso y acaba entre lágrimas al saber la decisión del equipo médico

Este domingo por la mañana saltaban las alarmas en 'Supervivientes All Stars' después de que Alma Bollo tuviese que ser evacuada de urgencia el pasado viernes y todos los seguidores del reality más extremo de la televisión contaran las horas para que la gala diese comienzo a las 22:00 horas en Telecinco y saber qué ocurría con el futuro de la hija de Raquel Bollo. Pues bien, ya sabemos qué le ha pasado y, además, Sandra Barneda ha comunicado lo que el equipo médico ha decidido en cuanto a su continuidad.

Antes de nada, Alma Bollo ha confesado estar muy triste por toda esta situación. Y no es para menos: en plena noche, la joven apenas se podía levantar con una cara de sufrimiento que lo decía absolutamente todo: "Me duele el cuello mucho", señalaría, con el equipo médico de 'SV' siempre pendiente de ella. Una vez levantada, Alma sentiría muchos mareos, sin ninguna explicación y con más preguntas que respuestas. "No me quiero ir", diría Alma ya en el cuarto médico de 'Supervivientes All Stars'. Finalmente, Alma sería evacuada, a pesar de su insistencia por no querer irse, y acabaría con un collarín a la espera de saber durante la gala qué ocurría con su continuidad en el programa. Ya en el ecuador del programa, Sandra Barneda ha conectado con Alma Bollo y con sobre en mano, ha procedido a comunicar la decisión del equipo médico con su respectivo parte: "Llega el momento. Se acabó la espera". "Alma Bollo fue evacuada de la playa el pasado viernes tras presentar molestias en cuello y espalda. Tras realizar las pruebas pertinentes se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello, se va a proceder a su traslado a España", ha comunicado Sandra Barneda.

Alma Bollo tiene que abandonar 'Supervivientes All Stars 3' por decisión del equipo médico: sus lágrimas al comunicárselo Sandra Barneda