Última hora | Alma Bollo, evacuada de urgencia en 'Supervivientes All Stars': "No me puedo levantar"

Saltan las alarmas en los Cayos Cochinos . Alma Bollo ha tenido que ser evacuada de urgencia en las últimas horas tal y como muestran las imágenes que llegan desde Honduras. La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha necesitado asistencia médica y el equipo ha utilizado un helicóptero para trasladarla hasta las instalaciones de los servicios sanitarios .

Toda la información sobre su estado de salud y la decisión de los servicios médicos del programa se dará esta noche a las 22.00 horas en 'Conexión Honduras', y media hora antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Y además...

La culminación del primer proceso de nominaciones en la que el capitán Torres nominó de forma directa a Alma, la primera salvación para el ganador de la nueva y decisiva 'Liga de los Nominados' y las primeras horas de la aventura y su análisis en el Oráculo de Poseidón.