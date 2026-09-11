‘Supervivientes All Stars 2026’ ya ha comenzado a poner a prueba a sus leyendas. Los 14 concursantes se han enfrentado al primer gran juego de la edición y el resultado ha marcado una diferencia importante para el inicio de su aventura: no todos vivirán en las mismas condiciones. El primer desafío ha servido para decidir quién se instala en Playa Sol y quién tendrá que sobrevivir en Playa Luna, dos localizaciones con recursos muy diferentes.
María Lamela ha sido la encargada de explicar las condiciones en las que vivirán durante su paso por el reality más extremo de la televisión y les ha desvelado que ambos grupos tendrían algo en común: no habrá comida. De ahí la importancia del primer juego, ya que la dotación y las posibilidades de conseguir recursos serán muy distintas dependiendo del resultado.
El equipo naranja ha sido el más rápido en completar el primer desafío del programa. Sus siete integrantes han acumulado juntos un tiempo conjunto de 22:17, lo que les ha convertido en ganadores del juego y hacerse con el destino más favorable: Playa Sol.
El grupo, formado por Albert Barranco, Asraf Beno, Yola Berrocal, Lola, Rosa Benito, Damián Quintero y Víctor Janeiro, disfrutará de una zona más amplia y luminosa, con mayores facilidades para la pesca y más recursos naturales.
Además, al ser los ganadores, su dotación también será muy superior a la del equipo negro: ellos contarán con dos esterillas deluxe, dos esterillas normales, una olla grande, un machete, una lona multiusos, dos quinqués, gafas y tubo y un kit de pesca premium. Una ayuda que seguro les dará muchas alegrías teniendo en cuenta que el hambre será uno de los primeros obstáculos al que tendrán que enfrentarse en Honduras.
El equipo negro, por su parte, ha terminado el juego con un tiempo de 24:31 y tendrá que comenzar la aventura de 'Supervivientes All Stars' en Playa Luna. Sus integrantes, Ivana Icardi, Alma Bollo, Arcano, Omar Sánchez, Julen Pereira, Chiqui y María Jesús Ruiz, tendrán que vivir en unas condiciones mucho más extremas.
La diferencia respecto al equipo naranja será evidente desde el primer momento, ya que Playa Luna es una zona más pequeña y más sombría, con mayores dificultades para pescar y escasez de recursos naturales. Además, su dotación también será mínima: solo contarán con dos esterillas normales, un kit de pesca básico, un cuchillo, una sartén pequeña, un quinqué y cuerda fina.
El primer juego de esta edición de 'Supervivientes' también ha traído una recompensa individual. El concursante más rápido de cada equipo se ha convertido en líder y ha conseguido la inmunidad en las primeras nominaciones.
En Playa Sol, el mejor tiempo ha sido para Albert Barranco, que ha completado el desafío en 1:27. En Playa Luna, el más rápido ha sido Omar, con 1:38. Ambos se han convertido así en los primeros líderes de sus respectivas playas y no podrán ser señalados en las primeras nominaciones.
Pero ellos no han sido los únicos cuyo papel será especial en esta aventura...
Los ganadores de las dos primeras ediciones de ‘Supervivientes All Stars’ han regresado a Honduras para sorpresa de los 14 participantes, aunque esta vez lo han hecho de una manera muy diferente. Marta Peñate y Rubén Torres no son concursantes oficiales, sino los capitanes de los dos equipos.
Ambos están dispuestos a revivir la experiencia en las mismas condiciones que sus compañeros y tendrán, además, una responsabilidad añadida: cada semana disputarán un duelo de capitanes cuyo resultado tendrá consecuencias para sus respectivos equipos.
En el primer enfrentamiento, Marta se ha impuesto a Rubén y se ha convertido en la capitana de Playa Sol, mientras que Torres se ha quedado con el mando de Playa Luna. La victoria de Marta le ha permitido, además, otorgar inmunidad directa a uno de los miembros de su equipo, eligiendo a Yola Berrocal; mientras que Rubén ha tenido que nominar directamente a uno de los suyos: Alma Bollo.
Con los equipos repartidos, las playas asignadas y los primeros líderes y capitanes ya definidos, las leyendas de ‘Supervivientes All Stars 2026’ ya tienen claro dónde, cómo y con quién comienza su aventura. Ahora toca descubrir cómo afecta la diferencia entre Playa Sol y Playa Luna a una convivencia que promete ser, desde el primer día, cualquier cosa menos tranquila.