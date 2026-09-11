Supervivientes All Stars 11 septiembre 2026

El equipo naranja se impone en el primer juego y se instala en Playa Sol, mientras que el equipo negro tendrá que sobrevivir en Playa Luna, una zona mucho más pequeña y con menos recursos; todo con Marta Peñate y Rubén Torres como capitanes de cada grupo

‘Supervivientes All Stars 2026’ ya ha comenzado a poner a prueba a sus leyendas. Los 14 concursantes se han enfrentado al primer gran juego de la edición y el resultado ha marcado una diferencia importante para el inicio de su aventura: no todos vivirán en las mismas condiciones. El primer desafío ha servido para decidir quién se instala en Playa Sol y quién tendrá que sobrevivir en Playa Luna, dos localizaciones con recursos muy diferentes. María Lamela ha sido la encargada de explicar las condiciones en las que vivirán durante su paso por el reality más extremo de la televisión y les ha desvelado que ambos grupos tendrían algo en común: no habrá comida. De ahí la importancia del primer juego, ya que la dotación y las posibilidades de conseguir recursos serán muy distintas dependiendo del resultado.

El equipo naranja gana y vivirá en Playa Sol El equipo naranja ha sido el más rápido en completar el primer desafío del programa. Sus siete integrantes han acumulado juntos un tiempo conjunto de 22:17, lo que les ha convertido en ganadores del juego y hacerse con el destino más favorable: Playa Sol. El grupo, formado por Albert Barranco, Asraf Beno, Yola Berrocal, Lola, Rosa Benito, Damián Quintero y Víctor Janeiro, disfrutará de una zona más amplia y luminosa, con mayores facilidades para la pesca y más recursos naturales. Además, al ser los ganadores, su dotación también será muy superior a la del equipo negro: ellos contarán con dos esterillas deluxe, dos esterillas normales, una olla grande, un machete, una lona multiusos, dos quinqués, gafas y tubo y un kit de pesca premium. Una ayuda que seguro les dará muchas alegrías teniendo en cuenta que el hambre será uno de los primeros obstáculos al que tendrán que enfrentarse en Honduras.

Playa Luna, el hogar del equipo negro El equipo negro, por su parte, ha terminado el juego con un tiempo de 24:31 y tendrá que comenzar la aventura de 'Supervivientes All Stars' en Playa Luna. Sus integrantes, Ivana Icardi, Alma Bollo, Arcano, Omar Sánchez, Julen Pereira, Chiqui y María Jesús Ruiz, tendrán que vivir en unas condiciones mucho más extremas. La diferencia respecto al equipo naranja será evidente desde el primer momento, ya que Playa Luna es una zona más pequeña y más sombría, con mayores dificultades para pescar y escasez de recursos naturales. Además, su dotación también será mínima: solo contarán con dos esterillas normales, un kit de pesca básico, un cuchillo, una sartén pequeña, un quinqué y cuerda fina. Albert Barranco y Omar, los primeros líderes El primer juego de esta edición de 'Supervivientes' también ha traído una recompensa individual. El concursante más rápido de cada equipo se ha convertido en líder y ha conseguido la inmunidad en las primeras nominaciones. En Playa Sol, el mejor tiempo ha sido para Albert Barranco, que ha completado el desafío en 1:27. En Playa Luna, el más rápido ha sido Omar, con 1:38. Ambos se han convertido así en los primeros líderes de sus respectivas playas y no podrán ser señalados en las primeras nominaciones. Pero ellos no han sido los únicos cuyo papel será especial en esta aventura...