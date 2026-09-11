Rosa Benito ha regresado a Honduras convertida en la concursante de mayor edad de 'Supervivientes' y en el plató de 'Supervivientes All Stars 2026' estaba presente como defensora su hija, Rosario Mohedano, que se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez en directo, protagonizando así uno de los momentos más esperados de la gala.
"Pensé que no ibas a venir", le ha confesado el presentador al acercarse a hablar con ella, que le ha preguntado por qué lo creía. "Como me pones tan mal en las redes sociales... Yo siempre pienso: '¿A esta chica qué le he hecho?', si he sido de los pocos que te ha defendido", le ha respondido Jorge Javier, que ha recordado que siempre apoyó a Rosa cuando sus compañeros criticaban sus decisiones en la época en la que ambos trabajaban juntos.
"Yo no tengo nada en contra contigo", ha sido la réplica de la sobrina de Rocío Jurado, que ha añadido que está convencida de que sus críticas no hacen mella en el presentador: "Yo sé que no, no tengo tanto peso en tu vida".
Unos minutos más tarde, Jorge Javier conectaba con Rosa Benito y para animarle a saltar del helicóptero y que empezase su aventura le ha contado que ya había hablado con su hija: "Nos hemos dado ya a seguir en redes". La concursante le ha confesado que le hacía muy feliz volver a hablar con él: "Porque sabes que yo te quiero a pesar de todas las cosas que han pasado".
"Yo te tengo que decir de independientemente de otras cosas que hayan surgido hemos vivido años inigualables en la televisión, años que han sido recordados por muchísima gente, pero sobre todo por nosotros porque hemos sido muy felices", le ha respondido Jorge, recordando así los años que trabajaron juntos en televisión. "Somos historia", ha sentenciado Rosa con orgullo.