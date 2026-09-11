Supervivientes All Stars 11 septiembre 2026

El concursante de ‘Supervivientes All Stars 2026’ ha revivido el duro momento que atravesó durante su edición y ha señalado directamente a su exmujer por lo ocurrido con Yulen Pereira

Omar Sánchez ha regresado a Honduras con una cuenta pendiente. El exconcursante de ‘Supervivientes’ vuelve al reality más extremo de la televisión varios años después de su primera participación y lo hace con un objetivo muy claro: demostrar que es mucho más que “el exmarido de Anabel Pantoja”. Aunque durante su salto del helicóptero no ha querido hacer protagonista a la que fuera su mujer, Anabel Pantoja, sí lo ha hecho durante su vídeo de presentación, donde el canario ha echado la vista atrás y ha hablado sin filtros de uno de los episodios que más le marcó durante su anterior aventura.

Omar revive su dolor por la traición de Anabel con Yulen En 2021, Omar Sánchez participó en ‘Supervivientes’ mientras su relación con Anabel Pantoja atravesaba un momento complicado. Tanto era así que la situación terminó desembocando en una ruptura que le puso en el centro del foco mediático y que, para el concursante, fue especialmente difícil de gestionar desde Honduras. Ahora, con la perspectiva que le han dado los años, Omar ha explicado cómo vivió aquel momento y ha sido especialmente duro al referirse a la que fue su mujer. “Cuando yo estuve en 2021 mi relación con Anabel pues no estaba bien y eso me afectó mucho”, ha reconocido. El recuerdo de aquella etapa está inevitablemente ligado a Yulen Pereira, que durante la siguiente edición del reality comenzó una relación con Anabel. Una circunstancia que vuelve a cobrar protagonismo ahora, ya que el deportista es precisamente uno de los compañeros con los que Omar tendrá que convivir en ‘Supervivientes All Stars 2026’.

“Lo que hizo Anabel no lo hace una buena persona” Omar ha sido totalmente sincero sobre lo que sintió con aquella traición y no ha tenido problema en ponerlo en palabras: “Llevar una ruptura de la que todo el mundo habla es bastante complicado. A mí me rompió totalmente”. El concursante considera que Anabel debería haber actuado de otra manera teniendo en cuenta que él se encontraba fuera de la isla y que todavía existía una relación entre ambos. “Lo que hizo Anabel yo creo que no lo hace una buena persona, porque al final si sabes que tienes a alguien fuera esperando, tenía que haber evitado ciertas cosas”, ha sentenciado. Además, también ha cuestionado las intenciones de Yulen durante aquella edición y ha puesto en duda que sus sentimientos hacia Anabel fueran completamente sinceros: “Yo creo que Yulen se arrimó a ella para seguir en el concurso”. Según su opinión, el tiempo le dio la razón. Omar ha explicado que cuando Anabel y Yulen pusieron fin a su relación no se sorprendió en absoluto: “Cuando veo que Yulen y Anabel rompen dije: ‘Lo sabía, no iban a durar mucho', porque para mí no era real”. Vuelve sin ataduras y ¿dispuesto a casarse? A pesar de todo, Omar ha asegurado que ahora su situación personal es muy diferente. El canario ha dejado claro que actualmente está soltero y que afronta su regreso a Honduras sin las cargas emocionales que, en su opinión, condicionaron su primera vez.