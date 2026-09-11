Jorge Javier recuerda su encontronazo con Beatriz Trapote y desvela cómo reaccionó: “Me cogí un cabreo que llamé a la tele”

En el plató de ' Supervivientes All Stars ' se reencuentran Jorge Javier Vázquez y la mujer de Víctor Janeiro, Beatriz Trapote, y han protagonizado un anecdótico momentazo en el programa.

Jorge Javier confiesa cómo reaccionó a su encontronazo

El presentador se acerca hasta la defensora del superviviente porque, señala, todavía no había tenido tiempo de coincidir con ella en los últimos días. Recordemos que este no es el primer reencuentro de Jorge Javier durante la noche puesto que también ha hablado con Rosa Benito sobre su vínculo.

Y es que el presentador quiere saber cómo se siente la defensora con su vuelta a la televisión. "Estoy encantada. Venir a Telecinco para mí es una alegría", responde ella.

"Tenía que coincidir contigo que hace mil que no coincidimos, ¿o no?", añade Beatriz Trapote. Es en este momento cuando ambos hacen alusión a un encontronazo que tuvieron, razón por la que la defensora le pregunta: "¿Buenos recuerdos o malos?".

"Yo luego te he visto contar una versión que tiene que ver poco con la realidad", responde Jorge Javier.

Y, aunque Beatriz Trapote afirma que fueron "muchas tardes" y, por eso, no puede recordar todo, lo cierto es que al presentador hay una que no se le olvida por un motivo: "Cogí un cabreo yo en mi casa que llamé hasta a aquí porque te pillaron a ti plagiando un libro y aplicó la 'teoría del ventilador' y dijo 'Pues a mí me ha dicho una editorial que Jorge Javier Vázquez no escribió su primer libro'".